Daniele Silvestri, concerti del 2024 a Roma: date e biglietti

Daniele Silvestri in concerto a Roma nel 2024: l’artista annuncia trenta spettacoli per festeggiare 30 anni di carriera.

Lo conosciamo come Daniele Silvestri, ma sta per diventare il “cantastorie recidivo”. E mai nome fu più ‘azzeccato’. Il noto cantautore romano sta per celebrare 30 anni di carriera. Tre decenni di grande musica cantautorale, di pop raffinato, di hit da primi posti in classifica e di brani irriverenti che hanno fatto riflettere e ragionare migliaia e migliaia di fan.

Quale miglior modo per festeggiare questo traguardo importante e intenso, se non un bel resident show nel luogo del cuore di Silvestri? Lo ha annunciato lo stesso artista romano. Niente tour, almeno nella prima parte del 2024. L’anno si aprirà infatti con una residency proprio a Roma. Scopriamo insieme tutte le date.

Daniele Silvestri in concerto a Roma nel 2024

Annunciare uno show del genere non poteva essere fatto con un banale post Instagram. Il cantautore lo ha voluto ufficializzare durante un concerto nel mese di luglio proprio nell’Auditorium Parco della Musica di Roma, nell’ambito del Daniele Silvestri Estate X. Che nulla ha a che fare con Twitter, ovviamente.

Daniele Silvestri

“Avevo scritto che avrei annunciato una cosa, niente di così eclatante, ma un pochino sì“, ha raccontato Silvestri nel corso del live, aggiungendo: “Fra poco arrivano i trent’anni di quella che qualcuno definisce carriera, ma per me è fortuna, trent’anni di fortuna. In queste occasioni in genere si decide di fare un unico grande evento in cui raccogliere magari degli amici. Invece noi abbiamo deciso di fare trenta volte la stessa meravigliosa cosa, nella stessa meravigliosa casa, che è questa. E lo sapete perché? Perché so’ testardo“.

Le date e i biglietti di Daniele Silvestri

Sarà dunque la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica di Roma a ospitare, per trenta spettacoli, il cantautore romano, uno degli artisti più originali della nostra musica. Questo il calendario con tutte le date:

– 18, 19, 20, 21, 26, 27, 30, 31 gennaio

– 1°, 2, 26, 27, 28 febbraio

– 1°, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 27, 28, 29 marzo

– 11, 12, 13, 14 aprile

I biglietti per questi concerti sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.