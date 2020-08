Ballando con le Stelle rischia di slittare (ancora) per le prove che sono state sospese fino al 3 settembre a causa della positività al Covid-19 di Samuel Peron e di Daniele Scardina, che hanno entrambi preso il virus in Sardegna.

Alla messa in onda del programma mancherebbero infatti solo due settimane, ma come svelato dal direttore del SISP dell’ASL ad Il Messaggero, fra oggi e domani faranno i tamponi a tutto il personale coinvolto nel programma.

“Da domenica a lunedì compiremo i tamponi su tutto il personale coinvolto nel programma, dopo aver concordato con la Rai una strategia di monitoraggio per i dipendenti che pur avendo avuto una esposizione minima devono essere controllati”.

E fino all’arrivo dei referti la produzione di Ballando con le Stelle, come scritto su Il Messaggero, è sospesa e l’unica certezza è quella di “dover sicuramente sostituire Peron e Scardina, mentre non si esclude che la messa in onda del programma potrebbe subire dei ritardi”.

Ballando con le Stelle, il caso Daniele Scardina

Quello che preoccupa è stato il comportamento di Daniele Scardina che – sempre come scritto da Il Messaggero – prima di scoprire di essere positivo al Covid-19, è andato due volte ad allenarsi in palestra, è stato dal barbiere, ha preso parte a diversi aperitivi in città e si sarebbe scattato delle foto con i fan.

Un comportamento che – riporto il virgolettato del quotidiano – “si era notato anche in Sardegna, come documentato dalle foto pubblicate con i colleghi sportivi: dal judoka Aldo Romeo Grimaldi, al portiere dell’ Atalanta Pierluigi Gollini. E ora, necessariamente, si dovrà risalire tutta la filiera dei contatti di Scardina, che sono moltissimi, per scongiurare altri contagi“.