Daniele Scardina: La Tenerissima Confessione su Diletta Leotta

L’ex pugile Daniele Scardina ha recentemente rilasciato un’intervista al settimanale “Chi”, in cui si racconta a quasi due anni dall’emorragia cerebrale che l’ha colpito il 28 febbraio 2023. Salvato dai medici dopo un momento critico, Scardina ha affrontato un lungo percorso di riabilitazione. In attesa dell’uscita della sua autobiografia intitolata “King Toretto. La mia storia di vittorie e ko, dentro e fuori dal ring”, l’ex campione condivide esperienze e ricordi significativi.

Uno dei momenti più toccanti della sua vita è stato il rapporto con Diletta Leotta, vissuto tra il 2019 e il 2020. Nonostante i riflettori, Scardina descrive il loro amore come autentico e importante, lontano dall’uso mediatico della loro relazione. Riguardo al malore, ha dichiarato che il suo sogno è tornare a camminare, affermando di star facendo progressi. Ha riflettuto sul fatto che sebbene la boxe abbia contribuito alla sua condizione, crede che ciascuna esperienza faccia parte di un percorso di vita.

Scardina ha anche raccontato il dramma del suo coma, durato diverse settimane, e come sia dovuto riprendere in mano la sua vita da zero, imparando di nuovo a parlare e a muoversi. Descrive la sua ripresa come un miracolo, poiché, secondo i medici, avrebbe dovuto morire. Tuttavia, lui è determinato a combattere la sfida più importante della sua vita, mantenendo un atteggiamento positivo e combativo verso il futuro. La sua lotta continua e si chiude con la speranza di un completo recupero.