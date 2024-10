Daniele Scardina: Il Ritorno dopo l’Emorragia Cerebrale

Il pugile italiano Daniele Scardina, noto come King Toretto, ha condiviso la sua esperienza di recupero dopo un’emorragia cerebrale avvenuta nel febbraio 2023. Mentre si allenava in palestra, Scardina, allora 31enne e campione intercontinentale nella categoria supermedi, ha subito un malore che lo ha costretto a un ricovero d’urgenza alla clinica Humanitas di Rozzano, dove i medici hanno diagnosticato l’emorragia cerebrale. Dopo un intervento chirurgico immediato, il pugile è stato posto in coma farmacologico per oltre un mese e mezzo, permettendo al suo corpo di recuperare dallo shock.

Ritornato a casa, Scardina ha voluto raccontare il suo percorso di riabilitazione attraverso un post su Instagram, spiegando ai suoi fan le difficoltà affrontate e i piccoli progressi quotidiani. “Ho temuto di non farcela, ma sono qui e lotto ogni giorno per migliorare”, ha dichiarato King Toretto, evidenziando come la sua nuova sfida sia nella vita quotidiana piuttosto che sul ring.

Scardina ha anche menzionato il lavoro di riabilitazione che lo attende e la necessità di rafforzare le sue fragilità, ma si mostra ottimista: “Sto cercando di riprendere in mano la mia vita, che è diversa da quella di prima, ma sono grato per ciò che posso ancora fare”. Ha anche annunciato la sua partecipazione a un servizio della trasmissione di Mediaset “Le Iene”, che ha documentato due giorni della sua vita dopo l’emorragia.

La testimonianza di Scardina è quella di un uomo che, nonostante le avversità, continua a lottare e a cercare di riprendersi, sia fisicamente che mentalmente. Il sostegno dei fan e l’amore per la boxe rimangono elementi chiave della sua motivazione nel superare gli ostacoli della sua nuova esistenza. Concludendo il suo messaggio, il pugile ha espresso gratitudine per la sua situazione attuale e ha sottolineato l’importanza di trovare la forza per affrontare ogni nuova giornata.