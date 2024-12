Daniele Scardina: Il Ritorno alla Vita dopo l’Emorragia Cerebrale

Daniele Scardina, noto nel mondo del pugilato come King Toretto, è tornato in televisione per raccontare la sua esperienza dopo un’emorragia cerebrale che lo ha colpito nel febbraio 2023, portandolo al coma. In un’intervista con il fratello Giovanni, trasmessa nel programma Verissimo su Canale 5, Scardina ha condiviso la sua storia, che include i suoi inizi nel pugilato e la difficile riabilitazione.

Durante la sua carriera, Scardina ha vissuto vari momenti, tra cui un periodo negli Stati Uniti dove ha svolto diversi lavori mentre continuava ad allenarsi. A proposito dell’incidente che ha cambiato la sua vita, ha spiegato: “Mi stavo allenando per un incontro e poi bum, un pugno e il buio. Non mi ricordo niente.” Giovanni ha aggiunto di essere stato avvisato immediatamente e di essere arrivato in ospedale prima dell’ambulanza, descrivendo l’angoscia della situazione e l’attesa per notizie sulla stabilità del fratello.

Scardina ha rivelato che i suoi ricordi sono ripresi dalla clinica riabilitativa, poiché non ricorda praticamente niente del coma. Ha anche accennato al suo amore per il pugilato, precisando che, sebbene possa guardare ancora le sue vecchie partite, non potrà più partecipare attivamente.

Giovanni ha approfondito il capitolo della riabilitazione, evidenziando quanto sia stato difficile per Daniele ripartire da zero. Dopo mesi, ha iniziato a pronunciare le prime parole. L’obiettivo principale per Daniele è riconquistare la capacità di camminare. Attualmente sta utilizzando un deambulatore, ma esprime la determinazione di riuscire a camminare anche senza di esso. Giovanni ha concluso il loro racconto affermando che il percorso di recupero è lungo, ma entrambi sono ottimisti nel farcela, come hanno sempre fatto nel corso della loro vita. La sincera testimonianza di Daniele e Giovanni mette in luce non solo la forza interiore dell’ex pugile, ma anche il supporto della famiglia nei momenti di difficoltà.