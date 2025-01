Daniele Scardina a Verissimo: l’ex pugile ‘King Toretto’ racconta il momento in cui ha salvato la vita della cognata

Ospite di “Verissimo”, Daniele Scardina ha condiviso momenti significativi della sua vita, leggendo un estratto dal suo libro autobiografico “King Toretto”. In particolare, ha raccontato il giorno in cui ha salvato la vita della cognata Heidy, che era in gravidanza e stava sanguinando gravemente. Scardina, noto ex pugile e ex fidanzato di Diletta Leotta, ha vissuto un drammatico episodio quando ha accusato un’emorragia cerebrale mentre si allenava in palestra. Dopo 45 giorni di coma farmacologico a seguito di un intervento chirurgico, ora si muove su una sedia a rotelle e sta cercando di riadattarsi alla vita.

Durante la sua visita a Heidy, incinta di due mesi, Daniele ha avvertito un’ansia insolita quando non ha ricevuto risposta alla sua chiamata. Spinto da un presentimento, ha forzato la porta e ha trovato Heidy priva di sensi, la quale sviene tra le sue braccia. Nonostante lo shock, Scardina è riuscito a mantenere la lucidità necessaria per portarla in ospedale. Nella drive di emergenza, notò che Heidy era molto pallida a causa dell’emorragia e rivelò che, sfortunatamente, il bambino non sopravvisse.

La testimonianza ha toccato profondamente il pubblico di “Verissimo”. Oggi, Heidy e Giovanni Scardina hanno due figli di 7 e 4 anni. Heidy ha raccontato di essere stata portata in ospedale e di sentirsi viva per miracolo, confermando l’intensità di quell’episodio decisivo nella vita della famiglia.