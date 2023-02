Daniele, Oriana durante una sfuriata svela quanto guadagna al GF Vip: “Ecco quanto prende questo…”

Lunedì notte subito dopo la puntata del GF Vip Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno litigato. La bella venezuelana si è chiusa in camera con Luca Onestini e ci ha regalato uno show memorabile, in cui ha iniziato a gridare e attaccare l’amico speciale in spagnolo. Tra un’offesa e l’altra Oriana ha anche rivelato quanto guadagnerebbe Daniele al Grande Fratello Vip.

“Ho fatto una nave spaziale, perché l’ho fatta io! Qui quella che guadagna meno, quella che prende meno di tutti sono io. Però quella che alza le montagna e smuove tutto è la Mami! E non il tonto di turno che si prende 8.000 Euro al mese, anzi, alla settimana, come dice quello str***o. Ma poi 8.000 Euro per cosa? Fatemi capire, tutti questi soldi per dormire e farsi i riposini? Quello è uno s***zo. Non mi può trattare così io non gli ho fatto nulla. I dubbi e i suoi pensieri sai dove se li deve mettere?”.

Su una cosa Oriana ha ragione, da settimane è la ‘Mami’ che sta portando avanti le dinamiche più forti.

“Quello mi ha anche abbassato l’autostima. Io non ho fatto niente oggi e lui dice a Micol che si è stufato di me e non vuole trovarsi in queste cose. Continua a colpevolizzarmi di cose che non faccio. Se non vuole andare avanti basta, piuttosto che non mi parli più. E mi dispiace che io non parlo la mia lingua qui e non so esprimere tutti i pensieri.

Non ce la faccio più a sentirmi dire ‘non mi fido perché ti sei baciata con Antonino’. Sì mi sono baciata con Antonino due mesi fa! E allora cosa c’è di strano? Ma qui dentro sono tutti preti e santi? Sono una ragazza di 30 anni e non mi sento in colpa perché mi piaceva uno, poi ho capito che non funzionava e adesso mi piace un altro ragazzo. Mi sento che sono sotto lo sguardo come se io fossi non so che cosa. Perché tutti questi pensieri chiusi e queste persone che mi criticano?! Se Daniele pensa così che non si avvicini!”