Daniele offende Oriana e cancella il post, poi interviene Soleil

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati e al momento non sono ancora tornati insieme (e questa sì che è una notizia). In passato, infatti, i due si sono lasciati e ripresi due volte nonostante fossero volate parole grosse. Per questo motivo vi avevo promesso che qualora fossero tornati di nuovo insieme non ve ne avrei neanche parlato.

Oggi però il bel veneto – rispondendo a una follower che lo aveva accusato di aver provocato la rottura – ha risposto dando all’ex fidanzata della “ragazzina stupida e immatura” e dando a se stesso dello stupido “per aver perso pure tempo”. Il post però poco dopo è stato rimosso.

Fra i tweet particolari che Daniele Dal Moro ha cancellato (ma il web non perdona, esistono svariati screen a riguardo) anche uno in cui ha scritto uno sgrammaticato: “Io sono felice se tirano sotto in macchina“. Chi dovrebbero tirare sotto con la macchina?

“io sono felice se tirano sotto in macchina”

"io sono felice se tirano sotto in macchina"

rinnovo l'urgenza del tso

Daniele offende Oriana e cancella il post, poi interviene anche Soleil

A intervenire in questa rottura è stata anche Soleil Sorge che era stata tirata in ballo dallo stesso Daniele Dal Moro. Secondo la ricostruzione dell’ex vippone, infatti, lui e Oriana avrebbero litigato proprio a causa di Soleil.

“Nel momento in cui io e Oriana litighiamo perché probabilmente ha bevuto quattro bicchieri di troppo, viene fuori una sfuriata perché mi ero messo a parlare a un tavolo dove è arrivata Soleil. Mi sono messo a parlare un minuto e mezzo con lei su Onestini e Iconize. Abbiamo fatto due chiacchiere senza nessun problema ed è scoppiato un putiferio perché la cara Micol invece di tenere la situazione tranquilla ha preferito buttare benzina sul fuoco con scene tipo “oddio questa cosa no, non la dovevo vedere”. Quindi voglio dire… con questo è l’ultima cosa che dico. Di base il mio grande nervoso è talmente grande perché dico c***o se sei una mia amica, a parte sua ma se lo sei anche mia. In un momento così fatti i c***i tuoi, primo. Ma secondo se proprio vuoi fare, cerca di tranquillizzare la situazione”.

La Sorge, però, ha preso le distanze: “Molto entertaining il generatore casuale di drama in cui vengo inserita senza nessun motivo tratto da una storia vera 🤌🏼 ma no grazie“.