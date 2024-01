Daniele Mencarelli è un maestro nel muoversi con efficacia coinvolgente sul dopp…

Daniele Mencarelli è un maestro nel muoversi con efficacia coinvolgente sul doppio registro della scrittura in versi e del romanzo.

“Degli amanti non degli eroi” si compone di un doppio quadro, con due poemetti complementari nella loro diversa fisionomia: un ampio racconto d’amore fra due giovanissimi, in apertura (“Storia d’amore”), e un complesso gioco metaforico dove viene messo in risalto il tema dell’eroismo negativo nella sua connotazione guerresca in “Lux Hotel”, il secondo poemetto, ambientato tra le luci e le ombre di un albergo di lusso.