Daniele: lite furiosa con Charlie (che lo strattona) e confessione a Oriana

Il primo mese di questo Grande Fratello Vip Daniele Dal Moro è stato tra i comodini dell’edizione, ma adesso tra la chimica con Nonnì e le liti furiose con mezza casa è diventato uno dei protagonisti del reality. Dopo la catfight stellare con Patrizia Rossetti Dal Moro sabato notte ha litigato anche con Charlie Gnocchi (che l’ha anche strattonato, scatenando l’ira del web).

Charlie non si è regolato raga ha strattonato il braccio in modo aggressivo, di Daniele quando stava fumando e sapeva che non poteva uscire di lì #gfvip

Dopo aver fatto pace con Oriana, ieri Daniele si è riavvicinato alla spagnola e le ha fatto delle confessioni molto private. Il bel veneto ha parlato del suo passato difficile e anche di sua madre, che pare sia molto simile a lui.

“Mia mamma tra me e mia sorella ha come, non dico una preferenza, perché è brutto da dire, però… vabbè comunque per me. Perché sono il primo figlio, che ne ha combinate tante e perché io sono molto simile a lei caratterialmente. Io e lei siamo uguali, lei è come me però più matta. Lei è una donna molto sensibile e se fosse per lei mi terrebbe sotto una teca di vetro per proteggermi. Però è stata così male per tutto quello che ho passato io. Le ho fatto perdere 20 anni di vita. Quindi io la sento poco anche per quello. Se io non sto bene non la chiamo, perché non voglio che lo sappia. Le ho fatto passare troppe cose.

Anche per i miei dolori sono diventato un solitario. Tante volte ho bisogno di stare da solo. Sono abituato così. Quando avevo le crisi e stavo male mi calmavo nella solitudine. Piango tanto sì, ma non mi vergogno a dire che sono sensibile. Tu Oriana sbagli, devi aprirti di più e ammettere di essere sensibile. Come mai sto insieme a quelli che piangono? Io sto bene con le persone che stanno male. Quando sono vicino a qualcuno che soffre, so che lì posso essere utile. – ha concluso Daniele – In passato ne ho fatte tante. Ero un ribelle, uno diverso da quello che gli altri pensavano fossi. Adesso sono l’insieme di tutto quello che ho passato”.