Negli ultimi anni Daniele Interrante è sparito dai radar del gossip, ma un noto profilo Instagram, ‘Investigatore social’, ha lanciato un rumor che lo riguarda.

“Oggi Daniele Interrante vive la su vita in disparte, a Milano, con la sua fidanzata Margherita. I due convivono a Milano da oltre due anni. Inizialmente nascosti, dato che lei all’epoca dei fatti era minorenne, ora però ha 20 anni, va all’università. Ragazza acqua e sapone, questa volta il sentimento c’è… i due sono molto affiatati per ora. Il nostro Daniele Interrante è addirittura più grande del suocero, infatti Daniele ne ha 40, il padre di Margherita 39. 20 gli anni di differenza tra Daniele e la fidanzata, che per ora sembrano reggere. Ogni tanto ospitano anche la figlia avuta dall’ex Guendalina”.

Per questo Margherita Magri ha deciso di intervenire e fare delle precisazioni. La giovane ragazza ha assicurato che quando è iniziata la storia con Daniele lei era maggiorenne.

“Sono allibita dalle falsità scritte da questo giornalista, se così si può chiamare, dato che la prerogativa dei giornalisti è accertarsi e diffondere la verità. Sono fidanzata con Daniele da 2 anni e mezzo, siamo felici e innamorati. E, per tua conoscenza, ora io ho 22 anni (1999) e la differenza d’età per noi non è un peso, anzi! Ma la cosa peggiore e infamante che hai scritto riguarda il fatto che avremmo tenuto nascosta la nostra relazione in quanto io minorenne. Se la matematica non è un’opinione… Non abbiamo mai voluto pubblicizzare la nostra storia perché ne siamo custodi e perché non abbiamo bisogno di like. Ora invece devo risponderti pubblicamente per smentire le bugie che hai scritto, perché ti ricordo che Daniele ha una figlia e tu hai fatto intendere che suo padre frequenta minorenni! Concludo sorridendo e informandoti che mio padre è nato nel 1966 e ha 55 anni, non 39! E se la matematica non è un’opinione, non è più giovane di Daniele”.

Io vi lascio con la locandina di quel capolavoro neorealista che è ‘Troppo Belli’. Se non l’avete visto non siete dei veri amanti del trash…

Ricordiamo che 14 anni fa Daniele Interrante dava prova di magistrale recitazione in Troppo Belli con l’amico Costantino#noneladurso pic.twitter.com/7THnfDUK07 — Tonia 🌷 (@ToniaPeluso) April 17, 2019

Daniele Interrante prende provvedimenti e interviene l’ex, Guendalina Canessa.

Dopo questa bufera ha parlato anche l’ex compagna di Daniele Interrante, Guendalina Canessa: “Hanno pubblicato degli articoli indegni, con un sacco di eresie. Daniele non si è fidanzato quando lei era minorenne, suo padre non ha l’età di Daniele, ma ha 58 anni e Daniele ne deve fare 41. Sono felicemente innamorati e quando si sono messi assieme lei era maggiorenne. Quindi, le parole hanno un peso. Informatevi prima di dire delle falsità e delle castronerie. E non fate passare il padre di mia figlia per quello che non è. Daniele non è sui social. Tranquillo che ti ha già querelato. Ho la certezza di tutto ciò che dico“.

Piccola parentesi, e poi, davvero, andiamo avanti: indovinate chi ha consolato la Canessa tradita da Interrante? Proprio lui, il nostro Lo Passo, ma questo, ahimè, è un altro #riassuntone.#uominiedonne pic.twitter.com/iVH3AnvLeZ — Paola. (@Iperborea_) March 13, 2019