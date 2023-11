Daniele Interrante contro l’ex Melissa Satta, poi sulla famiglia tradizionale: “Due uomini?”

Durante la sua intervista concessa a Francesca Fagnani a Belve, Melissa Satta ha spiegato come mai ha detto che nella relazione con il suo ex Daniele Interrante era lei l’uomo: “Non ero abbastanza sveglia per dire se ero nel giro giusto o meno, ero giovane e ingenua. Non c’erano strategie tra me e il mio ex dell’epoca. Ho detto che ero io il maschio e che portavo i pantaloni? Dissi che ero io l’uomo perché ho un istinto maschile, mi piace essere l’uomo di casa. Lui mi considera ingrata? Non penso di esserlo, altre persone mi hanno aiutato. Ho avuto la fortuna di essere scelta da Mediaset, da Antonio Ricci. Lì capii di aver avuto una botta di fortuna“.

Vi sblocco un ricordo di Melissa Satta e daniele Interrante. #Belve pic.twitter.com/JQAitRvZBY — BicameralismoPerfetto (@LaMaiNaGioia) October 24, 2023

Daniele Interrante replica a Melissa.

Oggi attraverso il portale Dillinger Daniele Interrante ha risposto alle dichiarazioni della sua ex compagna: “Non ho visto tutta l’intervista a Belve, ma qualche pezzo. Siamo stati insieme qualche anno e io l’ho aiutata all’inizio. Se mi pento di averla portata in questo ambiente? Se dovessimo pensare al merito ad oggi io a Melissa Satta non farei fare nemmeno le previsioni del tempo. Se lei deve il suo successo a me? Non mi piace prendermi meriti e vantarmi. Però sicuramente sì. Comunque le detti dell’ingrata perché in un’intervista parlò bene di tutti i suoi ex tranne me. Forse non sono abbastanza tamarro o non faccio il calciatore. Se era lei l’uomo di casa? Io ho sempre portato i pantaloni, i suoi si fidarono anche nel farla venire a Milano, dove ho trovato casa, ho comprato una macchina“.

L’opinionista ha poi detto la sua sulla cosiddetta famiglia tradizionale: “Cosa penso della famiglia tradizionale? Oddio io credo che sia un abominio linguistico. Non esiste una famiglia tradizionale. Anche perché poi il tradizionale è diverso per tutti e ognuno intende questo a modo suo. Per me la famiglia sono due persone di qualsiasi genere che si amano, si vogliono bene, convivono e condividono la vita e un percorso comune. Se c’è amore potrebbero avere dei figli. Anche se fossero due uomini o due donne. Io permetterei assolutamente l’adozione per tutte le coppie“.