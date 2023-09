Daniele ha chiesto a Oriana di sposarlo, lei rivela: “Ho fatto il test di gravidanza”

Oriana Marzoli continua la sua avventura nella casa del Gran Hermano Vip e ogni giorno ai suoi coinquilini parla della sua storia con Daniele Dal Moro. Ieri l’ex vippona ha rivelato di aver pensato di essere incinta del bel veronese. Secondo la Marzoli, Dal Moro non sarebbe stato così spaventato dall’eventualità di diventare padre. Oriana ha poi confessato che Daniele le avrebbe detto che una volta che sarà uscita dal GH Vip potrebbe sposarla.

“Non è che avessi un vero ritardo, però mi sentivo molto strana. In quel momento non avevo le mie cose, ero tanto strana e avevo molta nausea, voglia di vomitare. E dicevo ‘mamma mia oddio che cosa mi succede’. – ha continuato Oriana – Mia madre mi ha detto ‘non sarai mica incinta?’. Così ho fatto anche il test di gravidanza e poi anche l’esame del sangue nel caso il test avesse sbagliato. E devo confessarvi che non ho visto il mio fidanzato così spaventato dalla situazione.

Poi per questa cosa che sono entrata in questo programma lui l’ha presa molto male. Mi ha detto ‘quando esci ci lasciamo o ci sposiamo’. Poi mi ha detto ‘io ti sposo’. Questa cosa non me l’aveva mai detta prima. Mi ha anche detto di andare a vivere con lui. E cosa farò io? Andrò e lo farò anche di corsa. Prendo il mio Cocco e vado. Mi piace tanto Verona è una città splendida. Mi sento così a mio agio in quella città.

E poi i genitori di lui sono troppo carini. Con loro mi trovo benissimo. Solo un’altra volta nella mia vita ho avuto un rapporto così bello con i genitori di un mio fidanzato. Però ero piccola e avevo solo 17 anni. Lui era proprio il mio primo fidanzato. Comunque spero che mi facciano una sorpresa e che portino qui il mio ragazzo”.