Daniele Gattano, il monologo a Le Iene sugli omofobi è la cosa più bella che vedrai oggi

Daniele Gattano è un comico che ha basato il proprio successo ironizzando sul mondo LGBT+ che conosce molto bene. In televisione ha debuttato a Colorado nel 2016, ma ha anche preso parte al programma di Rai2, Battute. Ieri sera è stato ospite a Le Iene dove ha avuto la possibilità di presentare un monologo comico in cui ha ironizzato sugli omofobi.

Lo ha fatto facendo nomi e cognomi (cit.) fra cui Giorgia Meloni, Lorenzo Fontana e Vladimir Putin. Quest’ultimo – a differenza dei due politici italiani – secondo Daniele Gattano sarebbe un omofobo dichiarato, uno di quelli che ostenta. “Il Malgioglio degli omofobi”.

“Quando sento Giorgia Meloni dire ‘Io non sono omofoba’ mi fa ‘na tenerezza: perché è brutto non accettarsi. Io ne so qualcosa: quando mi veniva duro guardando Gerry Scotti in tv – ognuno c’ha i suoi gusti – mi dicevo ‘Io non sono gay, sono un grande amante dei quiz. Poi però mi sono accettato, ho fatto coming out, solo che gli omofobi non si accettano, non fanno coming out, non dicono ‘Io sono omofobo’, ci girano attorno: il ddl Zan lo dobbiamo rivedere, i bambini hanno bisogno di una mamma e di un papà, Putin grande politico …” Invece Putin chapeau, è omofobo dichiarato, Putin la legge anti-gay te la fa, l’omosessuale in Cecenia te l’ammazza, forse un pelino troppo. Ecco, Putin è un omofobo che lo ostenta, è il Malgioglio degli omofobi”.