Daniele Fabbri a Lecce con Clitoridere

Il secondo appuntamento della rassegna di stand up comedy si terrà il 30 gennaio con Daniele Fabbri e il suo nuovo spettacolo “Clitoridere”, che affronta i tabù del sesso con le battute. Lo spettacolo andrà in scena nella sala conferenze delle Officine Cantelmo alle ore 21:00.

Daniele Fabbri è un pioniere della Stand up Comedy italiana, autore e podcaster, classe 82. Ama le parolacce ma non la volgarità, utilizza un linguaggio colorito per creare un rapporto informale e divertente con il pubblico. Ha vinto il premio Satira Forte Dei Marmi per la Standup Comedy e ha lanciato l’iniziativa “Difendi La Satira” per sostenere i comici contro le querele intimidatorie.

Lo spettacolo “Clitoridere” racconta la storia di un medico che nel 1559 scoprì una parte anatomica femminile quasi invisibile e venne arrestato per “stregoneria ed eresia”. Oggi, nonostante non ci sia più l’Inquisizione, il modo in cui parliamo di sesso è ancora censurato e l’educazione sessuale scolastica è un miraggio. Daniele Fabbri affronta i tabù del sesso con le battute, raccontando aneddoti, analizzando le parole e condividendo curiosità scientifiche e storiche legate alla sfera sessuale. L’obiettivo è godere della libertà di parlarne apertamente, senza provocare ma “essere provocanti”, e mettere in pratica la finalità principale della comicità e del sesso, ossia regalarci momenti di piacere. Per informazioni, è possibile contattare il numero 389.12.61.188.

