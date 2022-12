Daniele e Oriana litigano, lei attacca: “Non sei normale, vai dallo psicologo”

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli non sono mai andati d’accordo e anche oggi pomeriggio si sono scontrati, così dal nulla.

“Non sei una persona che mi piace, stai dove c’è convenienza, parli solo di telecamere” – ha incalzato Daniele – “Sarei incoerente perché ti saluto la mattina? Se non ti parlo male è perché ho una educazione, ma il mio pensiero su te non cambia. Io non sono carino con te, ma visto che viviamo nello stesso posto insieme non è che ti dico ‘non salutarmi’, mica ho quindici anni”.

Daniele Dal Moro, Oriana lo attacca: “Non sei normale vai dallo psicologo”

La venezuelana ha così risposto: “Io non ho nessun problema con te, sei tu che hai dei problemi con me. Tu non sei normale, non sei coerente, ti devi cercare uno psicologo“. Una risposta che ha parecchio spazientito il modello veneto.

“Io e te passiamo le giornate non parlandoci. La scorsa puntata, finita la diretta, sei venuta sul divano a chiedermi di Micol e di Wilma. E mi chiedi se mi piace Micol? Perché me lo chiedi? A pelle proprio non mi piaci, te l’ho detto mille volte. Visto come ti sei comportata con me, io eviterei pure di salutarti. Se ti saluto è perché sono educato”.

Daniele Dal Moro è stato chiarissimo. Quando si tratta di Oriana Marzoli (che a lui ha preferito Antonino Spinalbese) ha sempre avuto le idee chiare.

