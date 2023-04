Daniele e Oriana: lei gli fa una scenata di gelosia per colpa della Murgia che risponde

Daniele e Oriana in questi giorni post Grande Fratello Vip stanno sempre insieme e come già scritto altrove lui si è anche sbilanciato confessando di aver subito capito che le piaceva già “nei primi 5-10 minuti”.

Fra una notte in hotel e un viaggio a Roma, i due hanno trovato anche il tempo di passare del tempo in diretta su Twitter in uno spazio dedicato proprio agli Oriele.

E proprio durante una diretta su Twitter, Oriana Marzoli ha dichiarato:

“Sono stata taggata su Instagram in una foto nella quale mi dicono che la Murgia non è una gatta morta ma che Daniele la faceva sedere sulle sue gambe. Ho visto uno screen dove lei era seduta in braccio a lui, con una mia camicia indosso. Ma che cavolo è successo? Io stavo dormendo. Chi le ha detto di sedersi in braccio a lui?”.

La foto incriminata è questa:

Daniele e Oriana, lei gli fa chiedere scusa

Quando i fan hanno difeso Daniele Dal Moro specificando che Nicole Murgia è sempre stata un’amica, Oriana Marzoli ha continuato:

“Quando ho visto la foto ci sono rimasta, non me lo aspettavo“. Poi rivolgendosi a Daniele ha continuato: “Come ti sei permesso di farla mettere sulle tue gambe? Ho capito che ti piaceva, però mi devi ancora chiedere perdono. Chiedimi scusa davanti a tutti“. Lui – a sorpresa – lo ha fatto. “Va bene, perdonami. Hai 5 mila persone pronte a spiegarti tante cose, chiedi cose importanti, non parlare solo di me“.

La diretta è stata poi riportata anche a Nicole Murgia che ha così replicato: “Ad Oriana non voglio bene, di più. Il mio rapporto con lei lo difenderò fino alla morte quindi smettetela“.

