Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno portato il loro show itinerante nella Casa del Gran Hermano Vip dove lei è una concorrente e lui è entrato per farle una sorpresa. La produzione però, che mille ne sa, ha messo la venezuelana davanti a una tentazione: accettare di vedere per tre minuti Daniele in cambio di 12 mila euro del montepremi finale.

Lei, nonostante inizialmente avesse manifestato la volontà di accettare, alla fine ha rifiutato scoppiando in una crisi di pianto. Lui per questo motivo è stato portato via e col microfono aperto ha iniziato a urlare bestemmiando in italiano. “Ho capito Dio c***e ma io non posso tornare a casa così, hai capito Oriana?“.

Poco dopo il concorrente Alex Caniggia parlando con i suoi coinquilini ha aggiunto:

“Ero lì con lei e altri e sentivo le urla. Lei piangeva da una parte e lui dall’altra urlava che voleva vederla era una furia. Sbatteva contro la porta perché voleva vederla. Sbatteva forte e diceva ‘voglio chiamare la Polizia, chiamo la Polizia’“.

Daniele e Oriana, la produzione li fa incontrare: “Lui era irrequieto”

Oggi il colpo di scena: durante la trasmissione pomeridiana Vamos A Ver il conduttore ha svelato che Daniele e Oriana si sono incontrati nella notte “per garantire il benessere di Daniele” che era “un po’ irrequieto”. A farli incontrare “un breve incontro sotto supervisione” è stata la produzione, per questo motivo il montepremi non è stato decurtato.

“DURANTE LA SERA E PER GARANTIRE IL BENESSERE DI DANIELE, CHE ERA UN PO’ NERVOSO, IL PROGRAMMA HA DECISO DI FARGLI FARE UN BREVE INCONTRO SOTTO SUPERVISIONE. È STATA UNA DECISIONE DEL PROGRAMMA, NON DI ORIANA, QUINDI IL PREMIO RIMANE INTATTO”#oriele

Me alegro x bebè✨🫶🏼 pic.twitter.com/y4GLCJTIBO — ℝℕ (@irexcm) September 20, 2023

Su Instagram Dal Moro ha replicato a tutto pubblicando una sua foto con le fiamme con scritto “rispettami”.