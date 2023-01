Daniele e Oriana finiscono sotto le coperte: dall’audio si sente tutto

Poche ore dopo averle dato il palo in diretta Daniele Dal Moro ha fatto marcia indietro su Oriana Marzoli e dopo la puntata ha detto: “Io so che dentro sei una bella persona. Se tu ti mostri per la persona bella che io credo tu sia, alle persone piaci di più, non di meno. Devi credere a quello che ti dico adesso. […] Ok allora stiamo così abbracciati, ora ti do un morso“. I due gieffini si sono buttati sul letto a farsi le coccole e lei ha confessato: “Tu lo sai che io ci tengo. […] E tu mi adori, lo so e lo sento, si lo percepisco, lo sento, certo che lo sento“.

Dopo essersi scambiati dei bacetti innocenti, Daniele e Oriana si sono trasferiti in veranda dove lui ha cercato di capire di più su alcuni atteggiamenti della spagnola: “Mi devi spiegare perché tu a Nicole dici delle cose e a me delle altre. A lei hai detto che non ti piaccio. Tu devi essere chiara con lei e no non lo sei! Tu lo sai che io dico la verità anche quando mi torna contro e questo è palese. Tu vieni da me e mi dici che ti vorresti avvicinare a me, ma che hai paura di ferire Nicole. Che poi tra me e te c’è del feeling e si vede e quindi è impossibile che Nicole non l’abbia capito. Io poi non sono uno che fa così con tutte. Tu impara però ad essere più chiara e sincera“.

Daniele a Oriana: -“Mostrati anche per quello che sei, mostrati per la persona bella che penso che tu sia” Darling è un cuoricino di panna 🥹 🤍#gfvip #oriele #incorvassi pic.twitter.com/yFpWQeN6Y6 — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 10, 2023

Daniele e Oriana, scatta il limone sotto le coperte.

Finite le chiacchiere è scattato anche il limone. La spagnola e il bel veneto sono andati in camera e dopo pochi minuti si sono nascosti sotto le coperte. A giudicare dall’audio dei video si capisce chiaramente che Daniele e Oriana si sono baciati (qui).

Quando Nonnì scoprirà quello che è successo…



Como la tiene cogida abrazandola para dormir porfavor Daniele lo tierno que es🥰 #oriele #gfvip pic.twitter.com/68V2ZSpeI5 — bebé | (@liindajenn) January 10, 2023