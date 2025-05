Daniele Doria: Vittoria ad Amici e Lotta contro l’Omofobia

Daniele Doria ha trionfato nella finale di Amici, conquistando il titolo di campione di categoria e battendo anche TrigNO nella ventiquattresima edizione del talent show di Canale 5. Una volta tornato a casa, Doria ha espresso la sua gratitudine per il supporto ricevuto, sottolineando l’importanza di chi ha creduto in lui sin dall’inizio.

In un’intervista a Vanity Fair, il giovane ballerino ha condiviso esperienze difficili della sua infanzia, inclusi episodi di bullismo. Ha raccontato come, pur non avendo subito violenze fisiche, fosse soggetto a prese in giro e insulti legati alla sua passione per la danza. Fortunatamente, Doria ha trovato il coraggio di parlarne con la sua famiglia, un passo che lo ha aiutato a superare il dolore e a ricevere sostegno.

Sulle pagine di Chi, Doria ha approfondito la sua esperienza, rivelando di essere stato vittima di omofobia, con frasi offensiva pronunciate da compagni di scuola. Ha sottolineato l’importanza del confronto e della comunicazione, affermando che il programma Amici trasmette messaggi positivi contro il bullismo, promuovendo il rispetto e l’uguaglianza.

Nonostante i progressi, Doria ha riconosciuto che l’omofobia persiste tra le nuove generazioni, un segnale che dimostra come ci sia ancora molto lavoro da fare in questo ambito. Doria, ora 18enne, si dice orgoglioso di far parte di un progetto che affronta queste tematiche importanti.

Fonte: www.biccy.it