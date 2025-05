Daniele Doria trionfa ad Amici 2025: chi è il vincitore?

Daniele Doria è il vincitore della ventiquattresima edizione di Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La finale si è svolta domenica 18 maggio, durante la quale Doria ha superato in televoto il cantante TrigNo. Il ballerino, 18enne originario di Santa Maria Caputa Vetere, è stato seguito dalla professoressa Alessandra Celentano e ha vinto un montepremi di 150 mila euro.

Nel corso della finale, Daniele ha affrontato gli altri finalisti: Alessia Pecchia, TrigNo, Antonia Nocca e Francesco Fasano. Fasano è stato il primo ad essere eliminato, seguito da Pecchia e Nocca, prima dell’ultimo scontro con TrigNo, risultando il vincitore con una vittoria netta.

Doria ha iniziato a studiare danza all’età di cinque anni e, a tredici, si è trasferito a Roma per proseguire la sua passione all’Accademia Art Village. Durante il suo percorso ad Amici, ha affrontato un infortunio che lo ha tenuto lontano dalle esibizioni per un mese.

Con la vittoria, Doria aggiunge al suo premio finale 50 mila euro per la categoria ballo e 7 mila euro assegnati dallo sponsor Marlù, portando il totale a 207 mila euro. TrigNo, secondo classificato, ha vinto 50 mila euro per il canto più il premio dello sponsor, mentre Antonia Nocca ha ricevuto premi per un totale di 87 mila euro, compresi quelli della critica e unicità. Alessia Pecchia e Francesco Fasano si sono limitati al premio di 7 mila euro.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it