Daniele De Rossi: Un Nuovo Capitolo in Islanda con Sarah Felberbaum Dopo l’Esonero

Daniele De Rossi, dopo essere stato esonerato dalla panchina della Roma il 18 settembre, ha lasciato la Capitale per un viaggio in Islanda insieme alla moglie Sarah Felberbaum. La coppia ha condiviso sui social media le meraviglie paesaggistiche del paese nordico, caratterizzate da vulcani, geyser e paesaggi innevati, accompagnati da una colonna sonora che include brani folk e pop.

Nel frattempo, la Roma ha proseguito il suo cammino calcistico sotto la guida del nuovo allenatore Ivan Juric. Nella serata del 26 settembre, la squadra ha esordito in Europa League contro l’Athletic Bilbao, dove ha ottenuto un pareggio 1-1, nonostante fosse passata in vantaggio nel primo tempo. I tifosi romanisti hanno manifestato il loro affetto per De Rossi, esponendo uno striscione allo stadio Olimpico con un messaggio di sostegno, evidenziando il peccato di tradimento e promettendo un possibile ritorno dell’ex giocatore.

Domenica 22 settembre, la Roma aveva già disputato la sua prima partita di campionato dopo l’esonero, vincendo 3-0 contro l’Udinese. Tuttavia, nonostante il successo, i tifosi hanno dimostrato il loro malcontento con altro materiale di protesta, esprimendo la loro delusione nei confronti della società proprietaria, i Friedkin, per la decisione di esonerare De Rossi. Le manifestazioni di insoddisfazione sui social media hanno portato a numerosi insulti nei confronti della dirigenza, considerata responsabile della scelta.

In risposta alla contestazione dei tifosi, la famiglia Friedkin ha diffuso un comunicato ufficiale in cui ribadiva il loro rispetto per De Rossi, sottolineando quanto fosse stata difficile la decisione di separarsi da lui. Hanno affermato di essere convinti che De Rossi avrà un futuro brillante come allenatore e che, magari, un giorno potrà tornare a guidare la Roma. Hanno concluso affermando che la decisione di esonerarlo è stata presa con l’intento di puntare a obiettivi ambiziosi e alla conquista di trofei per la stagione in corso.

Così, mentre De Rossi esplora l’Islanda, la Roma affronta un nuovo capitolo nella sua storia sportiva, con i tifosi che continuano a lottare per i valori e la passione che rappresentano.