Daniele Dal Moro: “Volevano chiamare la polizia, ho sfondato porte a calci”

Daniele Dal Moro durante una sua lunghissima diretta su Twitch ha rivelato quello che è successo al Gran Hermano Vip quando è andato per salutare Oriana Marzoli. Un saluto caduto nel vuoto dato che la venezuelana non ha accettato di incontrarlo perché altrimenti avrebbero tolto 12 mila euro dal montepremi finale.

Così quando la produzione lo ha rivelato a Daniele Dal Moro lui non ha accettato le regole e ha spaccato la scenografia.

“Mi hanno fatto fare 1800 km a gratis, non ho chiesto nemmeno soldi. L’ho fatto solo per salutare Bebe, che ne aveva bisogno. Dovevano informarsi meglio prima di chiamarmi lì dentro, se si fossero informati meglio, magari avrebbero evitato di farmi 1ncazzare”.

L’ex vippone ha poi proseguito:

“A un certo punto sento la mia ragazza che urla in maniera disperata ‘mi sento morire‘. E vi assicuro che non è bello. Io l’ho sempre vissuto da dentro il reality, ma anche viverlo da fuori è brutto. Una brutta sensazione. Ho sentito lei urlare disperata, loro poi mi hanno aperto la porta della gabbia e fatto uscire e mi hanno fatto cenno di andare. Io li ho guardati e gli faccio ‘devo andarmene’? e loro mi hanno detto ‘andale‘. Andale a mi? Mi avete fatto fare 1800 kg a gratis per vedere sta casa di m3rda e mi dite ‘andale’? Mi sono tolto la giacca e mi sono trasformato nel demonio. Sbattevo i piedi per terra e dicevo ‘non mi muovo da qua‘”.

Ed è a questo punto che la produzione ha minacciato di chiamare la polizia.

“C’erano dieci ragazzi della sicurezza che mi giravano intorno e nemmeno si azzardavano ad avvicinarsi. Ho dato un po’ di calci, ho spaccato un paio di porte, ma a me non interessa nulla. Io ho principi e valori, non mi tratti così e non tratti così la mia ragazza davanti a me. Ogni volta che mi dicevano che avrebbero chiamato la polizia, buttavo giù una porta”.