Daniele Dal Moro va a prendere Oriana Marzoli fuori lo studio del GFVip

Daniele Dal Moro ieri sera è andato a Roma e – nonostante non fosse stato invitato nel parterre dei vipponi eliminati – si è presentato fuori gli studi del Grande Fratello Vip per aspettare Oriana Marzoli. Lo ha fatto in grande stile: con un van nero con la scritta ‘vas a flipar’, ovvero ‘spaccheremo / ci divertiremo’.

HA NOLEGGIATO UN VAN E C’HA FATTO SCRIVERE “VAS A FLIPAR” . 118, NINO NINO, NON MI SENTO BENE 🚑 #oriele pic.twitter.com/ARXnu0FCZd — Giorgi cara Giorgi (@giorgiabas1) April 4, 2023

Ddm che sale su una macchina con scritto sopra “VAS A FLIPAR” LUI STA ARRIVANDOOOOO#oriele pic.twitter.com/gUNcVPJtP2 — sisonokevin (@oriele__era) April 4, 2023

Alcuni fan hanno pure inseguito il van, ma dove sia stato diretto (e chi c’era sopra) non è dato al momento saperlo, ma a giudicare da questa diretta Oriele c’erano solo loro due.

Ma cos’è questo inseguimento, vi giuro, questo post puntata >>>>>> la puntatapic.twitter.com/P9JIAEuIib — Paola. (@Iperborea_) April 4, 2023

Daniele Dal Moro, le ultime parole su Oriana Marzoli

“Oriana urla, ha trent’anni ma è come se ne avesse sei. Solo quello è il discorso. Lei è fatta così, si diverte a essere così, a me viene più difficile, però avevamo comunque la percezione che ci sostenevate. Poi ti ripeto, è una tatina. Mi sembra di tornare indietro di dieci anni. Bebè fa tenerezza”. […] “Alla fine non puoi volerle male e quindi alla fine le passi tutto. Però non è mica giusto così! Bebè quando prende in mano questa roba (la room, ndr) diventerà scema con una cosa del genere”.

per quanta strada amerai

c’è da fare il finale ABBIAMO VINTO ❤‍🩹#oriele pic.twitter.com/FHdQsHS1wL — sisonokevin (@oriele__era) April 4, 2023