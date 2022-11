Daniele Dal Moro: “Sono a un passo dalla morte” La spiegazione dietro alla frase che preoccupa

Ieri mattina i telespettatori del GF Vip pensavano che Daniele Dal Moro avesse il Covid, visto che era sparito dalla diretta da diverse ore. In realtà il gieffino è stato portato in ospedale e a rivelarlo è stato proprio lui durante una lite con Edoardo Donnamaria: “Non ho proprio voglia di arrabbiarmi, anche perché mi hanno portato d’urgenza in ospedale con l’ambulanza“.

Poco dopo questa confessione il gieffino si è appartato con George Ciupilan a parlare e ha detto una frase molto forte: “Io sono a un passo dalla morte“. Sui social qualcuno si è anche preoccupato, ma queste parole vanno contestualizzate.

A me sta venendo ansia per Daniele.. come mai è stato ricoverato, e prima con ciupi ha detto ” un ragazzo a un passo dalla morte”?? #gfvip #danieledalmoro #nikiters #ciupilan #incovassi #gioiellers

Effettivamente il veronese ha detto di essere ‘un vaso rotto’ e di essere ‘vicino alla morte’, ma l’ha fatto parlando di reality e dinamiche. Il tono era certamente drammatico, ma il senso era figurato, Daniele Dal Moro non intendeva certo dire di essere prossimo alla dipartita.

“Ti può pagare quella cosa a livello lavorativo. Non guardare me che sono un vaso rotto, non c’è nulla da imparare. Sì è quello che ti dicevo all’inizio. Tu qua dentro ti comporti un po’ come me. Un po’ sulle tue, un po’ chiuso, però non guardare me che sono ad un passo dalla morte. Io poi torno alla mia vita. Tu sei un ragazzo giovane, però cavolo sfruttala, fregatene anche se rischi di… fregatene. Anche perché qualcuno mi ha detto che ha visto il tuo vecchio reality che era una bomba.

Poi non è così facile eh, ti capisco. Confrontare i reality poi non ha senso. E poi è facile venire qui e dire ‘vai ridi e scherza’, poi vieni a farlo tu e vediamo. Però ti dico: tu sei molto simile a me, e me lo hai sempre detto, però qui dentro e ti dico, e non è proprio il mio pensiero. Tu mi piace perché sei una bella persona proprio perché sei così. Ma qui dentro, da me, non c’è un cazzo da imparare”.