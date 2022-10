Daniele Dal Moro si fa censurare al GF Vip in piena notte: “Io nell’armadio?”

Fino a due settimane fa Daniele Dal Moro è rimasto in panchina, ma da quando è stato rimproverato da Alfonso Signorini si è svegliato. Prima la lite con Elenoire Ferruzzi, poi quella di ieri pomeriggio con Alberto De Pisis e durante la notte si è anche fatto censurare dalla regia del GF Vip.

Il vippone era in camera con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi e ha detto che piuttosto che mettersi sotto le coperte o chiudersi in un armadio come Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, preferirebbe ‘divertirsi’ all’aria aperta: “Cioè io se devo fare una cosa qua dentro piuttosto che farlo nell’armadio lo faccio in giardino ma vaffa***lo“. Mentre Daniele Dal Moro ha ricominciato a parlare, la regia ha subito cambiato stanza.

Ok, a questo punto mi sento di fare un personale appello agli autori: tra i tanti nuovi ingressi mettete anche una decina di belle ragazze, così che il veneto non abbia problemi a prendersi una cotta e regalarci lo scandalo trash di cui abbiamo tutti bisogno.

Daniele: “posso dirvi? io se devo fare una cosa qua dentro piuttosto che farlo nell’armadio lo faccio in giardino…. ma vaffanculo” NON LUI CHE RIAPRE L’ARMADIO GATE ALL’UNA E MEZZA DI NOTTE ✈️#gfvip pic.twitter.com/NwjNwnQ9Xm — BadgalVale (@badgalvale) October 31, 2022

Daniele Dal Moro, scintille con Alberto De Pisis.

Ieri pomeriggio Alberto ha accusato Daniele Dal Moro di scarsa partecipazione ai compiti della casa, scatenando la rabbia del bel veronese: “Sì ma le cose dille in faccia. Ti ho sentito ero lì vicino. Io ho già un paio di nomination da fare in canna, una e due (rivolgendosi ad Alberto e Antonino). Perché sono stufo, io sono l’unico che si lava sempre la sua roba. Qui io mi lavo il mio piatto, le mie forchette, le mie posate, tutte le volte. Dillo a chi non fa niente. E io parlo in faccia tu invece parli rivolto alle telecamere. Sto parlando come parli tu non alzo la voce Alberto! E non nasconderti dietro un dito, non giustificarti, mi hai accusato di non pulire. tu pensavi che io dormissi e invece ho sentito che parlavi di me del fatto che non pulivo“.