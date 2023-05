Daniele Dal Moro rivela cosa prova per Oriana e se potrebbe tornare con lei

Domenica notte Oriana Marzoli è entrata in una room di Twitter ed è scoppiata in lacrime, rivelando che la sua relazione con Daniele Dal Moro è arrivata al capolinea. Ieri sera il veneto ha deciso di rompere il silenzio ed ha spiegato ai suoi follower come mai è finita la storia con l’ex gieffina. Nonostante tutto Daniele Dal Moro ha lasciato una porta aperta ad Oriana, ha confessato di provare ancora dei sentimenti ed ha aggiunto che spera che le cose si sistemino.

“Ragazzi è vero che abbiamo avuto tante discussioni, ma ci sono tante cose che valgono. Se il sentimento c’è e insomma… se qualcuno di voi pensa che tra me e Oriana non ci sia stato del sentimento vero, almeno parlo per me… io dico che vabbè, ognuno è libero di pensare quello che vuole. Però comunque sia io vi garantisco che non farei neanche 1/4 di quello che ho fatto con Oriana per una persona che non me ne frega niente. Spero che le cose si sistemino e spero che arrivino momenti migliori anche per me. Davvero mi auguro che le cose si sistemino e staremo a vedere.

Vi sono grato quando siete carini con me. Io però non chiedo nulla e non cerco nemmeno di vendervi nulla. Io più di così non riesco a fare davvero. Io mi trovo in difficoltà e faccio fatica anche a stare in room qui a parlare. IO del sostegno non me ne faccio di nulla. Oriana con questo mondo qua ci lavora, quindi sostenete lei. Per lei è importantissimo, dategli tutto il sostegno, anche quello mio. Io l’unica cosa che vi chiedo è di non dipingermi per quello che non sono, di non dire falsità su di me e di non mettere in mezzo la mia famiglia. Poi potete smettere di seguirmi che è lo stesso. Ringrazio chi mi segue e mi scrive cose bellissime, ma vivo anche senza questo mondo”.