Daniele Dal Moro ricoverato d’urgenza in ospedale: il motivo

Daniele Dal Moro sparisce dal GFVip per qualche ora, il gieffino ha rivelato di essere stato trasportato in ospedale

Senza alcuna ombra di dubio Daniele Dal Moro è uno dei concorrenti più amati e chiacchierati del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore, il gieffino si è assentato per un po’ di tempo dalla casa più spiata d’Italia. I motivo? Sembra che sia stata ricoverato d’urgenza in ospedale. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Attimi di preoccupazione per Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip. L’ex concorrente di Uomini e Donne ha spiazzati tutti i suoi inquilini rivelando di esseresi recato in ospedale in ambulanza.

Infatti il gieffino è sparito per qualche ora dalla casa più spiata d’Italia per poi riapparire in televisione qualche minuto prima della diretta su Canale 5. Alla luce della sua assenza, numerosi sono stati i telespettatori che si sono preoccupati senza capire ciò che stava succedendo.

Tuttavia, dopo la fine della puntata è stato lui stesso a mettere le cose in chiaro. Infatti, dopo lo scontro avuto con Edoardo Donnamaria, Daniele ha invitato gli inquilini a non farlo alterare considerando la sue condizioni di salute. Queste sono state le sue parole:

Allora non mi fate arrabbiare. Io non dovrei nemmeno alterarmi, perché ti garantisco che ieri sera mi hanno ricoverato d’urgenza in ospedale. Ed è venuta anche l’ambulanza. L’unica persona che non dovrebbe incavolarsi sono io perché dovrei solo che stare tranquillo. Però certe cose mi stanno così sul cavolo che non ce la faccio a stare zitto.

Dal momento in cui l’ex concorrenti di Uomini e Donne ha ammesso di avere avuto un malessere fisico, la maggior parte delle persone hanno pensato al Covid. Si tratta di una teoria da escludere in quanto il gieffino sarebbe stato isolato come tutti gli altri concorrenti positivi. In ogni modo, adesso sembra che Dal Moro abbia ripreso le forze e sia pronto a continuare la sua esperienza nel programma condotto da Alfonso Signorini.