Daniele Dal Moro racconta i dettagli del ricovero: “Intervento del cardiologo ed elettrocardiogramma”

Domenica notte Daniele Dal Moro si è sentito male ed è sparito dalla diretta di Mediaset Extra per diverse ore. Nel pomeriggio il gieffino è tornato in casa ed ha raccontato di non essere stato bene, ma ha anche aggiunto di non poter dire altro. Durante una lite con Edoardo Donnamaria però il veronese si è sbottonato: “Guarda non voglio nemmeno arrabbiarmi perché non posso. Ieri mi hanno ricoverato d’urgenza in ospedale. Mi hanno portato via in ambulanza quindi basta“. Daniele Dal Moro ha poi fatto intendere di aver avuto una sorta di attacco di panico, ma non è entrato nei dettagli.

Daniele Dal Moro: “Il cardiologo mi ha fatto una visita completa”.

Wilma Goich oggi ha chiesto all’amico il motivo del suo ricovero e Daniele ha spiegato che secondo lui alla base di tutto potrebbe essersi lo stress e il nervoso. In ospedale il concorrente è stato visitato da un cardiologo.

“Sono un po’ giù, un po’ così. Che ho avuto oggi? Nulla, ultimamente sono stanco devo dirti la verità. Non sono stato bene sai, mi girano le scatole guarda. Questa cosa non mi ci voleva proprio. Mi è durato tre giorni tutto in realtà. Quella cosa lì esatto. Il primo giorno più forte, il secondo meno e il terzo quasi nulla.Sembrava fosse passato del tutto. Però è stata lunga. Non mi hanno dato nulla. Cosa penso che sia? Nervoso e stress, credo di sì, ma non ho la certezza. – ha continuato Daniele Dal Moro – Mi hanno visitato certamente. Mi hanno fatto le analisi per il cuore e quelle cose lì. A livello cardiaco sto bene. Mi hanno fatto l’elettrocardiogramma, analisi comprese, mi hanno guardato con i macchinari e tutto. Poi c’è stato l’intervento del cardiologo. Ho fatto proprio la visita dal cardiologo completa. A livello cardiaco mi hanno detto che sto bene. Però hanno guardato tutto non posso dire altro”.

A Daniele, in ospedale, hanno fatto svariate visite al cuore (ore in cardiologia). Per tre giorni è stato male …

Ad oggi, si sente nervoso e un po’ stanco.

Non gli hanno dato medicinali da prendere.

Alla fine, non ha ben capito nemmeno lui il malore avuto#gfvip — 🟡 Tiziana sulla Luna 🤺 (@tizianasullalun) November 24, 2022

