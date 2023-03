Daniele Dal Moro pubblica un tweet e scatena l’ira di Gianmarco Onestini

Nel corso delle ultime ore Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini si sono resi protagonisti di un botta e risposta velenoso. Nel dettaglio, dopo essere stato qualificato, l’ex gieffino ha pubblicato un tweet che ha scatenato l’ira del fratello di Luca Onestini. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro è tornato molto attivo sui social. Inizialmente, l’ex gieffino ha affidato le sue parole ad Instagram per accusare il programma condotto da Alfonso Signorini per averlo eliminato a causa di un comportamento innocuo.

Successivamente ha pubblicato un post ad Oriana Marzoli e infine ha annunciato di svelare alcuni inediti retroscena accaduti all’interno della casa più spiata d’Italia. Non è tutto. L’ultimo contenuto pubblicato non è passato in osservato a Gianmarco Onestini. Nel dettaglio, Dal Moro ha condiviso su Twitter una foto con gli occhiali da sole e il suo dito ad indicarli. Nella didascalia ha scritto:

SPOILER : Onestini ora sta distante da bebè perché troppo impegnato a ritrovare i suoi occhiali.

Inutile dire che il cinguettio del bel veneto a suscitato l’ira di Gianmarco Onestini. Infatti la risposta del fratello minore di Luca Onestini non si è fatta attendere:

Continua a comportarti così Daniele e sarai sempre l’ultima scelta …per chiunque.

Si tratta di una frecciatina piuttosto velenosa quella di Gianmarco scagliata nei confronti dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. A sua volta, quest’ultimo non è rimasto in silenzio ma ha deciso di replicare per specificare che la sua era semplicemente una battuta. Queste sono state le sue parole: