Daniele Dal Moro piange per Oriana e crea la bambola Wilma Goich perché le manca

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno definitivamente chiuso (anche se il veneto in realtà ha più volte detto di non averla mai considerata la sua fidanzata) e oggi i due sono rimasti a debita distanza dopo lo show della scorsa sera.

La presenza in casa di Martina Nasoni ha però parecchio infastidito la venezuelana che oggi ha confessato ai suoi amici di essere gelosa di lei ed allo stesso tempo infastidita del tempo che passa con Daniele Dal Moro. L’ex vincitrice del Grande Fratello, dal canto suo, ha candidamente ammesso di non vederlo innamorato.

“Lo conosco bene Daniele e ad oggi non ci sono molti presupposti per far sì che si crei fra di loro una storia. Penso che Oriana non sia la ragazza che faccia per lui”.

Daniele Dal Moro piange per Oriana Marzoli

Chiamato in Confessionale per parlare di questa situazione, Dal Moro si è messo a piangere: “Io penso di essere più dispiaciuto di lei che le cose non siano andate come speravo andassero, io il mio nei confronti di Oriana penso di averlo fatto, non posso dire lo stesso nei confronti di lei“.

Ciò che Daniele recrimina ad Oriana è il fatto di non essere stato la sua prima scelta, dato che inizialmente aveva messo gli occhi su Antonino Spinalbese. Un fatto che a quanto pare non riesce proprio a superare dato che glielo rinfaccia di continuo ormai da due mesi.

Considerando che non esiste una macchina del tempo per cambiare la storia, Daniele Dal Moro o si fa andare bene di non essere stato “la prima scelta” e accetta Oriana per quella che è, oppure basta. Lei gli ha anche confessato di provare per lui dei sentimenti e di essersi pentita di essere stata con Antonino, ma nonostante questo lui è rimasto fermo nella sua convinzione.

Nel dubbio, da un paio di giorni parla con il pupazzo di Wilma Goich.