Daniele Dal Moro mette like a una ragazza, i fan se ne accorgono e lui sbrocca: “Mi create solo problemi”

Daniele Dal Moro questa sera ci ha regalato uno show senza fine su Twitter a causa di un follow su Instagram. Ma andiamo per gradi.

A quanto pare qualche giorno fa l’ex vippone avrebbe seguito su Instagram una ragazza e le avrebbe messo dei like “a post abbastanza vecchi”. Questo è stato notato dagli Oriele che hanno così scritto privatamente a Oriana Marzoli. “Bebè chiedi spiegazioni a Daniele perché ha appena iniziato a seguire questa ragazza e le ha messo like a post abbastanza vecchi (per farsi notare probabilmente)“.

Ovviamente la venezuelana ha chiesto spiegazioni e Dal Moro ha rimosso il follow, salvo poi sbroccare su Twitter contro gli stessi fan che hanno fatto la segnalazione.

“Il follow l’ho tolto perché (come sempre per colpa vostra) Oriana ha già iniziato a stressare l’anima. Non perché ho qualcosa da nascondere.. stupido io! Ma vi assicuro che da me non avrete più nulla. La verità è che questo posto è e sarà sempre il male delle coppie”.

Daniele Dal Moro, lo sfogo su Twitter contro gli Oriele

“La cosa che mi infastidisce di più è che non solo mi create problemi con Oriana ma, di conseguenza, anche sul lavoro. Che per me è molto importante a differenza delle vostre cagate! Fermo restando che se volessi chiudere una relazione lo potrei fare senza problemi visto che voi non mi date da mangiare, anzi.. Mi create solo problemi. Il GF è finito e io, come sempre, faccio il c*zzo che mi pare! Anche perché vi ricordo che siete stati VOI a farmi squalificare. E non mi importa di chi dice: ma non siamo stati noi, non tutti sono così, sono haters.. L’unico che ha pagato sono io. E mo ve ne andata a fare in c*lo! Bye”.

E ancora:

“Vi ricordo che non sono una new entry del mondo televisivo, ne delle ship mediatiche. Non ho bisogno di farmi spiegare un c*zzo da nessuno. Mi dispiace solo perché come sempre pagano anche quelli che non se lo meritano. Ma in fin dei conti è un po’ quello che è successo a me! In tutti questi anni non ho mai percepito un singolo euro da voi! Me dovete spiegà che c*zzo ve devo?!? Me dovete spiegà che me ne faccio dei follower?! No, perché mi sfugge.. La verità è che d’ora in poi userò i social solo per lucrare. Alla fine è l’unico modo corretto!”

“Ho i soldi per andare dove voglio quando voglio”

A chi gli ha ricordato che i fan gli hanno regalato un viaggio insieme a Oriana, Daniele Dal Moro ha risposto: “Vacci tu testa de c*zzo che io ho i soldi per andare dove voglio quando voglio! E non ho bisogno di elemosinare niente da nessuno. Date i soldi in beneficenza e non mi scassate la m*nchia. Ciao“.

Daniele Dal Moro contro Alessandro Rosica

Il peggio di sé Daniele Dal Moro l’ha però tirato fuori contro Alessandro Rosica, anche celebre con lo pseudonimo Investigatore Social.

Quando Rosica gli ha scritto questo:

L’ex vippone gli ha risposto così:

..aggiungendo poi di averne “di tutti i tipi”.



E ancora…

Tutto questo perché i fan gli avrebbero sgamato due like a una ragazza su IG?