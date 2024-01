Daniele Dal Moro ha querelato Selvaggia Lucarelli

Daniele Dal Moro avrebbe dovuto condurre a titolo gratuito un evento benefico contro la violenza sulle donne, ma dopo che Selvaggia Lucarelli ha espresso i suoi dubbi a riguardo (ricordando tutte le cappellate fatte da Dal Moro al Grande Fratello Vip, che lo hanno portato a una squalifica con effetto immediato), gli organizzatori hanno cambiato idea.



Una perdita di ingaggio (seppur gratuito) che non è andata giù a Daniele Dal Moro che di tutta risposta ha deciso di querelare Selvaggia Lucarelli. Con l’accusa di…? Boh? Aver ricordato ai suoi follower cosa ha fatto al Grande Fratello? Essersi mostrata perplessa sul suo ruolo da conduttore in quel determinato evento? Non si sa. Nel dubbio, l’ex vippone lo ha annunciato su Threads. Vi copio-incollo.

“In data 20/01/2024 avrei prestato la mia immagine in forma gratuita per un evento benefico in favore di CADMI. In primo luogo perché a favore della tematica che sostiene, e in secondo luogo perché l’evento a cui fa riferimento è ubicato nella mia città di residenza nonché natia alla quale, come molti di voi sanno, sono particolarmente legato. Non mi sono candidato in nessuno modo per la conduzione di quest’ultima ma mi è stata espressamente chiesta la partecipazione! Ora se rendermi disponibile in termini di tempo, immagine e annessa divulgazione deve ritorcersi negativamente sulla mia persona, cedo senza alcun problema il testimone. Per quanto riguarda la Signora Luccarelli, ci vediamo in tribunale. Trovate la mia dichiarazione sul Corriere della Sera”.