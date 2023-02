La busta nera del Grande Fratello Vip ha fatto scattare un pandemonio ed è stato tirato in ballo anche il nome di Daniele Dal Moro. Questo perché i quattro del van (ovvero Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia) oltre ad aver staccato il microfono ambientale hanno anche sparlato dei alcuni vipponi. Fra i citati il bel veneto.

L’audio della confessione è stato censurato, si può udire solo “Se Oriana gli dicesse..” pronunciato da Tavassi e poi il resto – come ha detto Alfonso Signorini – “è non pubblicabile“. Prima di mostrare questo video a domanda diretta del conduttore: “Ritenete di avere detto qualche cosa che possa compromettere gli equilibri della casa del Grande Fratello?“, Donnamaria ha risposto che non ricorda con precisione, Micol ha risposto di no, Tavassi ha detto che la domanda è troppo generica e la Murgia ha confessato di aver letto commenti sui social prima di entrare in Casa. Quando però Signorini ha spostato l’argomento su Daniele Dal Moro, i quattro hanno confessato che credono che lui sia bisessuale.

Daniele Dal Moro gay o bisessuale? Al GFVip esplode il caso

E quella mattina, nel VAN, si è parlato anche di altri concorrenti… #GFVIP pic.twitter.com/JE4MosQKEv — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 23, 2023

I due Edoardo hanno giustificato questo pensiero parlando di “battute” che farebbero anche in presenza dello stesso Daniele Dal Moro, tant’è che lo stesso vippone ha confermato ed è sembrato tranquillo a riguardo. Quando è stato chiesto un pensiero ad Oriana anche lei, tranquilla, ha detto di essere convinta di piacere al veneto. “Loro scherzano sempre su questo fatto con Daniele ma posso dirti che sono sicurissima al 100% di piacere a Daniele, te lo dico con sicurezza, non ho nessun problema“.

Il commento di Dandolo

Lo scorso novembre Alberto Dandolo su Instagram ha pubblicato una foto di Dal Moro che ha scatenato la fantasia di molti utenti. “Ho trovato molto tenero e spietato il racconto televisivo relativo alla relazione emotiva tra Daniele e Wilma al GFVip. Wilma, però se guardassi sta foto capiresti che non c’è trippa pe’ gatti! 😢❤️“.

