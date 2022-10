Daniele Dal Moro esplode contro la Ferruzzi e urla: “Bugiarda, maleducata mi hai rotto, vattene!”

Dopo due giorni di guerra fredda alla fine Daniele dal Moro è esploso contro Elenoire Ferruzzi (che stava attuando il silenzio punitivo).Il bel veronese ha provato in più occasioni a capire il motivo della freddezza della coinquilina, ma lei si è trincerata dietro a dei secchi no comment. Poco fa il gieffino è sbottato ed ha riversato tutta la sua rabbia addosso alla Ferruzzi.

“Tu con me devi stare attenta a quello che dici. Ti assicuro che con te non avrò più pietà. Mi hai stracciato il ca**o. Fai tanto finta di avere le pa**e e non ce l’hai. Maleducata che mi urli in faccia da quattro giorni vai in c**o. Con te mi sono sempre comportato bene. Mi metti in bocca robe che non faccio. Sei una bugiarda vai a quel paese. Urli ma io ti urlo il doppio! Io non ti ho fatto nulla. Ma basta mi hai rotto. Io non ci parlo più. Pensi che io abbia paura? Male non fare, paura non avere. Non sto bene io? Starai bene tu! Sappi che non sono un co***one. Vuoi fare il gioco del silenzio? Fallo!

Sono 5 giorni che mi spari me**a addosso e mi sono rotto il c***o. Parlare con te è come parlare con un muro è inutile. Una persona che non ti risponde alle domande si commenta da sola. Io non ti ho fatto nulla e tu ce l’hai con me. Non sono uno scemo non mi prendi in giro. – ha continuato Daniele Dal Moro – Tu vai in giro a parlare di noi. Io invece non ne parlo. Non parlo delle cose degli altri, figurati se vado a raccontare cose mie in giro.

Cosa devo fare di più? Ti ho chiesto mille volte cosa ti ho fatto. Che devo fare sbucciare le banane con il c**o? A me delle telecamere non me ne frega un ca**o. Mi stanno girando i co***oni e parlo! Non ho mai fatto sceneggiate fino ad ora e adesso la faccio per colpa tua. Voglio sapere cosa ti ho fatto e tu non lo dici. L’unico modo per farti dire qualcosa è litigare e urlare. – ha concluso Daniele Dal Moro – Passo e ti giri dall’altra parte. fai pure la scema con gli altri, ma non farlo con me”.