Daniele Dal Moro, Elenoire si dichiara: la reazione del gieffino

Dopo aver preso un palo da Luca Salatino, Elenoire Ferruzzi si è avvicinata a Daniele Dal Moro e i due hanno legato molto. La performer però ha iniziato a provare qualcosa in più dell’amicizia per il coinquilino e l’ha confessato in più occasioni alle altre gieffine. Oggi Elenoire ha rivelato a Giaele De Donà di aver fatto una confessione forte a Daniele Dal Moro: “Mi sono aperta con lui. Gli ho detto ‘il mio GF sei tu’. E lui mi ha guardata e mi ha detto ‘anche tu’. Se dovesse andare via preparati che mi verrà una crisi, questo è sicuro“.

La De Donà ha detto di fare il tifo per la Ferruzzi e il bel veronese: “Io sulle relazioni ho l’occhio lungo. Non ci imbrocco mai su me stessa, ma sugli altri sempre. Tipo come quando ho visto insieme Pamela e Marco“.

Patrizia Rossetti non è d’accordo con Giaele. La conduttrice infatti pensa che Elenoire potrebbe illudersi nuovamente così come è successo con Luca Salatino.

“Non fa nulla di male certo, però il problema è che lei ci crede. Secondo me per lui è un’affettuosa amicizia, per lei invece è qualcosa di più. Perché lei ha fatto così anche con Luca. Quindi bisogna stare molto attenti secondo me. Ok che ha bisogno d’affetto, ma secondo me bisogna andare cauti e non stravedere. Non bisogna vedere cose che non ci sono. Lei ieri è corsa a prendere la coperta per lui e l’ha coperto.

Lei è molto amorevole, ma bisogna stare attenti. Perché secondo me Elenoire si illude anche facilmente. La capisco perché ha questo bisogno d’amore. Tutti abbiamo questo bisogno, ma lei ce l’ha in modo particolare per quello che ha vissuto. Direi che bisogna stare attenti, o meglio un ragazzo dall’altra parte deve fare attenzione”.