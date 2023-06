Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, il loro punto di vista sul drama delle foto

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono ormai lasciati da giorni e come abbiamo avuto modo di vedere loro i panni sporchi li lavano su Twitter.

Ma se la venezuelana questo lo ha sempre fatto, il veneto si è spesso vantato di fregarsene del gossip e di non dar peso al pensiero dei follower. A parole, almeno. A fatti si è creato un secondo profilo Twitter dove spilla tea e litiga con i fan dell’ex fidanzata.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli nel corso della loro relazione hanno anche litigato a causa delle foto di coppia richieste da lei per aggiornare il profilo Instagram. E proprio l’ex vippona, in diretta su Twitter, si è così sfogata con i fan in merito a questo argomento:

“Lui non capiva cosa era per me questa c****a, gli dicevo che per me non era una c****a! L’ho fatto seduta a casa sua. Non lo volevo per far vedere alle altre ragazze che ero fidanzata, non ho bisogno di questo. Sono da sempre un personaggio pubblico. Mi faceva piacere far vedere la mia felicità, è più semplice di quanto uno possa pensare. Non è superficiale!”