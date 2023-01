Daniele Dal Moro dopo il bacio con Oriana Marzoli: “Non ci sarà mai niente fra noi”

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ieri sera si sono chiusi nell’armadio, ma oggi il bel vippone ha deciso di chiudere con lei.

“Fra me e te non ci sarà mai niente e per tutto lo storico che abbiamo vissuto non ci sarà neanche niente. A me con le persone mi piacciono i rapporti veri e semplici, con te non vedo né naturalezza né semplicità. Lo sai come sono fatto, se mi gira bene sono felice, ma se mi gira male ciao”.

Il discorso di Daniele Dal Moro ha poi continuato:

“Devi smetterla di cercare di eludere i microfoni e di parlarmi coprendoti, perché poi mi chiamano in Confessionale e mi richiamano dicendo che non si può. Perché con me non parli chiaro ogni volta? Non mi fido di te, non mi fido di quello che pensi. A questo gioco ci giochi da sola. Se tu sei obiettiva e ti metti dalla mia parte capiresti che faccio bene a non fidarmi”.

Oriana, palesemente presa in contro piede, ha così reagito: “E solo perché ti ho parlato coprendomi la bocca tu hai fatto questo casino enorme?“.

Daniele Dal Moro: “Fai la deficiente dalla mattina alla sera con Luca”

Il vippone ha poi parlato di Luca Onestini.

“Al di fuori di qua se tu avessi fatto anche solo un quarto di quello che hai fatto qua dentro, non ti avrei più rivolto parola. Hai tanti atteggiamenti che mi stanno sul c***o. Fai la deficiente dalla mattina alla sera con Luca. Non sei nella condizione di poter pretendere nulla da me. […] E ringrazia del rapporto che abbiamo ad oggi, perché per l’orgoglio che ho io neanche ti avrei mai più parlato. Tu e Luca siete troppo interessati al posto in cui siamo”.

Alla fine Oriana si è messa a piangere.