Daniele Dal Moro contro Elenoire Ferruzzi: “Sono stufo, con Nikita esagera!”

La gelosia di Elenoire Ferruzzi nei confronti di Daniele Dal Moro ha un po’ stancato quest’ultimo, soprattutto da quando la vippona ha preso di mira Nikita Pelizon che negli ultimi giorni si è molto avvicinata a lui. Parlando con Antonino Spinalbese, il ragazzo si è così sfogato:

“Gliel’ho già detto una, due, tre, quattro volte.. Mica ho fatto niente di male, non sono qua per fare da badante a qualcuno. Dopo un po’ mi stufo. Giovedì sicuramente dovrò parlare di questa roba, che palle. Cerco di essere delicato. La scorsa puntata ho definito Elenoire protettiva nei miei confronti e lei si è arrabbiata perché l’ho definita così. […] Elenoire ha un atteggiamento del C! Ma te la puoi prendere perché io parlo con Nikita? Ma cosa le ha fatto Nikita? Niente! Non so davvero cosa dirti”.

Anche ieri, parlando con Giaele, Daniele Dal Moro ha detto la sua su Elenoire Ferruzzi etichettandola solo com un’amica.

“Io mi sono affezionato tanto a lei. Il mio GF Vip è anche lei e posso dirlo con certezza. Ad Elenoire ho raccontato cose che non sa nessuno. Anche l’altra sera le dicevo molte cose del mio passato. Perché mi ascolta ed ha una sensibilità grande. Passo molto tempo con lei, ma cosa c’entra? Lei dice che tutti ci avviciniamo a lei per amicizia perché è lei? Ma cosa significa? Io non sono mica tutti gli uomini del suo passato. Io le voglio bene, ma come amica. Se vedi una ragazza sulle mie gambe o che ci coccoliamo è perché mi piace, ma a vicenda. Se Elenoire mi fa due grattini cosa le dico? “Non farmeli”? No, ma figurati mica mi infastidisce. Però non è che me li faccio fare perché mi piace. Io non credo proprio di aver dato modo a lei di pensare che mi piacesse”.