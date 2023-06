Daniele Dal Moro contro Dana Saber: “Ti ho sempre dato due di picche”

Dana Saber è riuscita a infilarsi in un drama Oriele di Twitter e Daniele Dal Moro c’è cascato con entrambe le gambe.

Approfittando dell’assenza di Oriana Marzoli (attualmente in Honduras come guest star a Supervivientes), Dana Saber ha pubblicato su Twitter una conversazione privata fra lei e Daniele Dal Moro avvenuta in quei pochi giorni in cui è stato single. Nella conversazione incriminata l’ex vippone scrive alla modella: “Basta Oriana! Non ti seguivo perché se no ti lascio immaginare. Ora ti seguo, spero tu stia bene“.

La chat ha ovviamente fatto il giro del Twitter e Daniele Dal Moro ha sbroccato rivelando che Dana Saber ci avrebbe più volte provato con lui beccandosi sempre due di picche.

“Io che ascolto le c*gate che dicono Dana e le Orianistas.. Visto che sei brava a fare gli screenshot (tranquilla che ad Oriana ho già fatto vedere tutta la conversazione) fai vedere anche i messaggi che mi mandavi prima ai quali non ho mai risposto. Dimenticavo: che ti ho sempre dato il due di picche non lo dico, lo dice la storia! P.S. sappi che le Orianistas sono le uniche che ti fanno fare due views perché altrimenti non te se inc*la nemmeno tu madre pensano che sei una disadattata!”.

Daniele Dal Moro, il colpo di teatro di Dana Saber

Ed è qua che Dana Saber ha fatto il suo colpo di scena: quella chat l’avrebbe pubblicata di proposito per non farsi più seguire da Daniele Dal Moro, dato che lei “non è una bambola”.

“Facendo questa mossa sapevo che ti avrei allontanato per sempre. L’ho sempre desiderato. Non potete utilizzarmi per i vostri giochi. Ho trent’anni, la scuola dove avete imparato questa minc**te l’ho costruita io a 10 anni”.