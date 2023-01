Daniele Dal Moro confessa: “Amo ancora la mia ex fidanzata”

Nonostante sia un bellissimo ragazzo e abbia cercato l’amore anche a Uomini e Donne, Daniele Dal Moro non è un ragazzo che si lascia andare facilmente alle emozioni. Il gieffino durante un momento di confessioni con Wilma Goich ha rivelato che negli ultimi quattro anni non ha baciato nessuna ragazza e che nelle relazioni lui all’inizio non riesce a provare sentimenti. Il bel veneto ha dichiarato che di solito il primo ti amo lo dice dopo più di un anno, ma che quando si apre è ‘per sempre’. Tra le tante cose Daniele Dal Moro infatti ha detto di amare ancora la sua ex ‘di quattro anni fa’, che potrebbe essere Martina Nasoni (alla quale recentemente ha anche fatto una dedica).

“Io la mia ex di quattro anni fa la amo ancora. Io ci metto tanto ad amare, anche un anno e mezzo. Prima di dire ti amo a una ragazza passa troppo tempo. Però poi quando amo non passa mai. Ed è per questo che amo ancora la mia ex, è un amore diverso ok, ma la amo. Quando arrivo al livello di aprirmi davvero e amare non torno indietro. Certo però che all’inizio è dura perché non provo i sentimenti subito. Se mi stai simpatico mi affeziono, ma poi si ferma tutto lì. Prima di passare all’amore passa un sacco di tempo e non sempre succede.

Poi non sono uno che si lascia andare subito. Non è che se mi piace una ragazza cedo all’aspetto fisico. Vedi che sono quattro anni che non bacio nessuno.

Almeno adesso riesco ad emozionarmi. Fino a 3/4 anni fa non mi emozionavo, non versavo una lacrima ed ero un blocco di ghiaccio, la mia ex lo sa benissimo. Adesso per quanto non sto bene, almeno riesco a provare le emozioni e a ridere. Questo per me è un passo da gigante. Prima anche solo per strapparmi un sorriso dovevo fare la qualunque”.