Daniele Dal Moro censurato su Instagram: “Non ci credo!”

Periodo decisamente movimentato per Daniele Dal Moro, tra i soliti alti e bassi con Oriana Marzoli e la polemica (con annessa querela) con Selvaggia Lucarelli. Lo scorso dicembre l’ex gieffino e la sua fidanzata si sono lasciati: “Dovevo andare in Spagna con Oriana, stavo per comprare il mio biglietto. Però mi ha lasciato e mi ha detto che le ho rovinato la vita. Ha anche detto che è finita e non devo più cercarla. Questa è la verità ragazzi“. In realtà a pochi giorni da queste dichiarazioni è tornato il sereno e i due hanno passato il capodanno insieme. Eppure non è durata a lungo, visto che adesso Dal Moro e la Marzoli sono single.

Daniele Dal Moro è stato censurato per un motivo assurdo: “Non ci posso credere”.

Oggi pomeriggio l’imprenditore veneto ha parlato della sua preparazione fisica: “Ho iniziato la mia preparazione da ormai 2 settimane, vediamo dove arriviamo. Ricordatevi ragazzi che seguire un regime alimentare sano e un’ adeguata attività sportiva fa bene sia al corpo che alla mente. Non ho mai utilizzato alcun tipo di prodotto in vita mia. Con costanza e dedizione potete raggiungere ottimi risultati. Prossimamente apriremo i coaching online a numero chiuso“.

Subito dopo Daniele ha caricato una foto in cui mostra il fisico, che però su Instagram è durata pochi minuti, perché è stata censurata: “Non ci credo, mi avete segnalato la foto!”

Ma chi avrebbe segnalato la foto? Sembra che alcune hater di Dal Moro e delle fan di Oriana abbiano deciso di segnalare lo scatto. L’ex vippone però non si è dato per vinto ed è tornato con un video in palestra in cui mostra il fisico e une nuova foto con un messaggio chiarissimo: “To, e adesso segnalate anche questa“.



Ma lasciatelo libero di esprimersi, vediamo i suoi progressi e la sua ‘preparazione’.