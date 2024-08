Daniele Dal Moro bacia un uomo, la foto circola: chi è l’altro

Nelle ultime 24 su Twitter sta circolando una foto di Daniele Dal Moro che bacia un altro ragazzo. Lo scatto è stato pubblicato da decine di utenti senza contestualizzarlo. Molti hanno fatto battutine (anche di dubbio gusto), altri hanno lanciato frecciatine, qualcuno ha pensato ad un vero coming out e poi c’è stato anche chi ha difeso l’ex gieffino ed ha parlato di omofobia.

Tra le tante shade alcuni hanno tirato in ballo anche altri ex gieffini: “Ma allora aveva ragione Edoardo Tavassi”. “Ma in che senso è gay? Io ero rimasta che stava con Oriana”. “Chiedo perdono a Edoardo Tavassi”. “Lo sapevo, almeno ora è uscito tutto“.

I fan del veneto però non sono rimasti in silenzio: “Chi prende in giro dimostra ancora una volta la sua omofobia. Poverini loro e i loro cari, ah e non hanno ancora capito che lui se ne frega di ciò che pensano gli altri, cosa che dovrebbero fare tutti nel 2024″. “Il problema non è neanche lui come individuo, perché potrebbe chiamarsi Luca, Mario o Carlo, è proprio loro che non ci arrivano a capire che questa non è ironia ma omofobia. E peggio mi sento se a farla sono omosessuali”. “Ma perché leggo prese in giro per una foto simpatica?“.

IN CHE SENSO IL COMING OUT DEL PAPERO ALLORA CHI AVEVA RAGIONE pic.twitter.com/RiHIOhLQDa — .☾ (@cipuntolunetta) August 28, 2024

Postano questa foto pensando di servire e l’unica cosa che mettono in chiaro sono i valori di Daniele vs. l’omofobia di loro. Comunque, bravo, state facendo un grande servizio pic.twitter.com/qHblheTaxu — my way 🫧 (@wayoflife33) August 28, 2024

Daniele Dal Moro: chi è il ragazzo che ha baciato.

Il ragazzo che vediamo nella foto con Daniele Dal Moro è Luan Fraga, è stato lui a pubblicare lo scatto su Instagram. Luan è un amico dell’imprenditore veneto e lavora per la Made Luxury Concierge, un’azienda che organizza esperienze di alto livello a Milano e Mykonos (si occupano anche di affitti di ville lussuosissime, yacht e auto). Fraga ha fatto un carosello con gli scatti più divertenti della sua estate a Mykonos e tra i tanti amici con cui scherza c’è anche l’ex vippone.

E a prova che il 34 enne non abbia nessun problema a scherzare ed essere affettuoso un amico c’è anche il bacio che si è scambiato con Edoardo Donnamaria all’inizio dell’ultimo Grande Fratello Vip.