Daniele Dal Moro bacia Nikita al GF Vip e tutti pensano ad Elenoire: “Chissà cosa farà”

Il Grande Fratello ieri sera ha organizzato il gioco ‘obbligo o verità’ per i vipponi. Se Patrizia Rossetti è stata costretta a scambiarsi i vestiti con Alberto De Pisis (e la regia ha inquadrato qualcosa di troppo), a Daniele Dal Moro è andata decisamente meglio. Il gieffino ha fatto girare la ‘bottiglia’, che si è fermata su ‘bacio’, subito dopo il bel veronese ha pescato un bigliettino dall’urna e il nome della coinquilina da baciare era quello di Nikita. La ragazza non si è fatta pregare, è stata al gioco e i due si sono scambiati un bacio durato qualche secondo, mentre gli altri concorrenti urlavano: “Non vediamo la lingua“. Onestamente Daniele non è sembrato affatto dispiaciuto quando ha scoperto di dover baciare Nikita e dopo il bacio è parso anche piuttosto felice.

Da casa i telespettatori hanno commentato il bacio di Daniele Dal Moro tirando in ballo Elenoire Ferruzzi…

Ad elenoire dopo questo limone le si chiuderà anche l’altra ciglia #gfvip pic.twitter.com/QNEySseSMm — KISSenefrega💋 (@kissenefregaa) November 3, 2022

Daniele Dal Moro, le parole di Nikita: “Ho paura ad avvicinarmi a lui”.

Prima che Elenoire Ferruzzi abbandonasse la casa del GF Vip, Nikita Pelizon aveva evitato di avere troppi contatti con Daniele Dal Moro. Nonostante tutto la gieffina ha sempre detto di sentirsi affine a Daniele a livello emotivo.