Daniele Dal Moro bacia Edoardo: “Lui è il mio tipo, ecco perché non faremo nulla”

Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro hanno legato fin dai primi giorni di questo GF Vip e i due passano molto tempo insieme. Lo scorso week end il volto di Forum era in giardino, quando l’ex tronista l’ha raggiunto e scherzando gli ha detto: “Ma perché io e te non facciamo nascere una ship?“. Senza pensarci troppo Donnamaria si è avvicinato chiedendo un bacio all’amico ed ha risposto: “Magari!”.

Ieri sera i due ragazzi erano insieme ad Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà e quest’ultima ha chiesto a Daniele Dal Moro se gli piacesse qualcuno nella casa del GF Vip. Il bel veneto però ha spiegato di non essere interessato a nessuna delle ragazze: “Io sono un tipo chiaro e che dice sempre la verità. In più sono facile da leggere. Se mi piace qualcuno si vede subito. Se non vedete nulla è perché non c’è un cavolo da vedere o sapere. Non capisco tutto questo interesse nel capire se mi piace una persona“.

Edoardo ha provocato il coinquilino: “Io lo so chi ti piace qui dentro, Alberto!“. Il gieffino ha aggiunto che l’unica persona che gli piace molto è proprio Edoardo, ma che essendo etero, tra loro non potrà esserci nulla più che un bacetto: “Il mio tipo qui dentro? Alberto? No! Edoardo. Quello che mi piace di più, come persona. Però sono etero e quindi è chiaro che non si farà mai nulla“.

Daniele che dice ad Edoardo “facciamo una ship” e poi lo bacia.

Non hanno capito che la ship che farebbe il botto è quella tra Alberto e Edoardo #GFvip pic.twitter.com/ifVJwBwdNS — simona (@Simo_Val) September 30, 2022

Daniele Dal Moro: “C’è chi pensa sia gay e chi crede sia omofobo”.

Prima del suo ingresso al GF Vip sono circolati dei rumor sulla sua presunta omosessualità, ai quali Daniele Dal Moro ha risposto su Instagram: “Se sono gay? So che dicono anche questo. Però su altri siti dicono anche che sono omofobo. Quindi vi lascio con il libero arbitrio. […] Per quanto riguarda la polemica sulla mia partecipazione a Uomini e Donne sono anni che ricevo critiche. Come vedete non mi sono mai lamentato. Questo perché penso che chi vuole esporsi deve poi capire di prendere oneri e onori”.

L’articolo Daniele Dal Moro bacia Edoardo: “Lui è il mio tipo, ecco perché non faremo nulla” proviene da Biccy.it.







Fonte