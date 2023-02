Daniele Dal Moro attacca Martina Nasoni: l’inedito retroscena su Uomini e Donne

Senza alcuna ombra di dubbio, Daniele Dal Moro è uno dei concorrenti più stimati e chiacchierati della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso dell’ultimo periodo il suo rapporto con Martina Nasoni si è fatto sempre più complicato. A dimostrarlo è stata la recente dichiarazione rilasciata da lui stesso sulla sua ex fidanzata. Ecco di che cosa si tratta nel dettaglio.

Daniele Dal Moro è senza freni al Grande Fratello Vip. Inizialmente, l’ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia della sua ex fidanzata, Martina Nasoni, lo aveva reso felice. Tuttavia, con il passare del tempo, i due si sono resi protagonisti di numerosi scontri. Alla luce di questo, attualmente sono sempre più distanti.

Nel corso delle ultime ore, Dal Moro ha diffuso pubblicamente un inedito retroscena sulla sua ex relazione con la Nasoni e sul programma condotto da Maria de Filippi, Uomini e Donne.

Oltre a spiegare di aver ricevuto in passato una proposta per partecipare a Temptation Island insieme a quella che all’epoca era la sua fidanzata, il gieffino ha dichiarato:

Io per lei ci sono sempre stato e l’ho fatto perché c’è sempre stato del bene. Il resto non mi importa. Poi lei può dire quel che vuole e se ha delle prove per darmi contro, parlasse. Ho la coscienza pulita. Ti potrei fare degli esempi quando ero sul Trono. Martina veniva a farmi le poste a Verona, sotto casa mia. In una posizione difficile, io chiamavo la redazione dicendo che avevo Martina lì e come comportarmi.