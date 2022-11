Daniele contro Oriana, lei si sfoga: “Mi ha detto una frase bruttissima”

Quasi metà della casa del GF Vip è schierata contro Oriana Marzoli e tra questi gieffini c’è anche Daniele Dal Moro. Il veneto non ha perdonato alla spagnola di averlo tirato in mezzo ad un triangolo con Antonino e per questo la settimana scorsa è andato su tutte le furie: “Non mi interessa che ti scusi. Levati non voglio parlarti. Ti avevo avvisata che non volevo clip o situazioni del genere. Non mi piace essere messo in mezzo a queste dinamiche. Te l’avevo detto e tu hai continuato. Io so bene come finiscono queste storie, ho già fatto il Grande Fratello. Ti avevo avvisata ‘lasciami stare non continuare’ e tu invece hai continuato. Sappi che io ti nominerò fino alla fine!”

Nonostante la gieffina abbia cercato di chiarire in più occasioni, Daniele le ha sempre chiuso la porta in faccia. A quanto pare ieri Dal Moro c’è andato giù pesante, perché pare abbia detto alla coinquilina che ha solo un neurone e pure non funzionante.

ma daniele che prima dice “perché devo giocare con due donne?” e poi “ti sei bruciata l’ultimo neurone rimasto” ad oriana. Scusate ma si sente? 🥶#gfvip — kait🐓 (@lushottie) November 20, 2022

#gfvip l’avesse detto qualcun’altro ” non ha un neurone in testa” sarebbe crollato Twitter

Lo dice Daniele nessuno dice nulla. Oriana nn lo ha mai offeso, lui lo fa di continuo.. pic.twitter.com/fcGS0eXj2S — Princess_ (@beppe755) November 20, 2022

La caotic energy :

Oriana: “Daniele mi ha detto che honun unico neurone e neanche funziona.”

Nikita prova a giocare con i biscotti e li rovescia tutti sul letto.

Sara:”odio le briciole” e fa cadere l’acqua a terra mentre Oriana pensa di aver pulito tutta la camera invano.#GFvip — N. (@IHQmasterpiece) November 20, 2022

Daniele e la delusione di Oriana: “Ci sono rimasta malissimo per quello che ha detto”.

Ieri notte durante un momento di confidenze con Sarah Altobello, Luciano Punzo e Nikita, la Marzoli ha spiegato quello che era successo poche ore prima: “Mi nomineranno quasi tutti e va bene così. Non sto simpatica a tanti. Mi nomina Daniele, Micol, Giaele e il Tavassi. Almeno me lo dicono in faccia che non mi sopportano. A me dispiace però che Daniele proprio mi odia. Mi ha detto una frase troppo brutta. Oggi ci sono rimasta proprio malissimo, mi ha guardata e mi ha detto ‘tu hai solo un neurone e nemmeno ti funziona’. Come se fossi una stupida“.

Invece di arrabbiarsi Daniele dovrebbe ringraziare Oriana, Wilma ed Elenoire, visto che grazie a loro ha avuto le uniche due ‘dinamiche’ di questa edizione. Se non fosse stato per queste tre gieffine ci ricorderemmo che Dal Moro è in casa solo perché lo sentiamo ripetere ossessivamente: “Io, io, perché io, mangio il petto di pollo. Perché io mangio il riso. Io, io, io, uova sode. Mi manca la palestra, amo guardare i miei video sui monitor mentre mi alleno, perché sono sponsor della palestra. Pollo. Insalata. Uova. Mi son buono e caro, ma se mi fanno arrabbiare… Voglio dei pesi veri! Petto di pollo. Non mi mancano i miei genitori. Pollo. Se mi arrabbio…. Io, io, io. Fuori non mi manca nessuno. Pollo“.



Foto: Endemol Shine Italy