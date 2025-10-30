18.1 C
Daniele Cassioli: esempio di sport inclusivo in Italia

Daniele Cassioli: esempio di sport inclusivo in Italia

Daniele Cassioli, cieco dalla nascita, è il più grande campione di sci nautico paralimpico al mondo, con ben 28 titoli mondiali, 27 europei e 45 italiani. La sua storia è un esempio di resilienza e trasformazione del limite in opportunità, dimostrando come lo sport inclusivo possa abbattere barriere culturali e sociali.

Originario di Roma e cresciuto a Gallarate, Cassioli ha scoperto lo sci nautico grazie a un progetto della Federazione Italiana Sci Nautico, la quale gli ha permesso di vivere lo sport come tutti i suoi amici. La sua determinazione ha fatto di lui un modello internazionale, in grado di raccontare la disabilità in modo naturale e positivo.

Il 23 ottobre 2019 ha fondato l’associazione Real Eyes Sport ASD, che promuove lo sport per bambini e ragazzi ciechi o ipovedenti. L’associazione offre opportunità non solo per praticare sport, ma anche per sviluppare autonomia e socializzazione, con attività come mini baseball per ciechi, atletica e calcio a 5. L’obiettivo è far crescere i ragazzi, non in chiave agonistica, ma attraverso esperienze di condivisione e sviluppo delle proprie potenzialità.

Cassioli si impegna anche nella formazione aziendale, offrendo supporto a chi cerca di migliorare il proprio approccio emotivo e relazionale. La sua narrazione positiva cambia la percezione della disabilità, evidenziando come essa possa essere un valore aggiunto.

Attraverso i suoi sforzi nelle scuole e nelle comunità, Cassioli dimostra che lo sport inclusivo non è solo un diritto, ma un’opportunità indispensabile per costruire relazioni e promuovere una cultura di rispetto e accettazione delle diversità.

