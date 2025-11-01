19.2 C
Daniele Belotti e il Dietro le Quinte della Politica Italiana

Da stranotizie
A metà marzo, dopo le elezioni che hanno sorpreso il Paese, il Movimento 5 Stelle e la Lega hanno formato il primo Governo Conte. Nella provincia di Bergamo, la Lega ha ottenuto quasi il 30% dei voti, confermandosi il partito dominante nella regione.

In quel periodo, Daniele Belotti, recentemente eletto alla Camera dei Deputati con 105 mila voti in Val Seriana, ha visitato la redazione del BergamoPost. L’incontro si è trasformato in un momento di intrattenimento, ricco di battute e commenti pungenti, facendo emergere la personalità carismatica di Belotti, un fervente sostenitore della Lega.

Questa occasione ha ispirato la creazione di una rubrica settimanale intitolata “Daniele a Roma”, in cui Belotti avrebbe raccontato con ironia la vita parlamentare. La prima puntata è stata pubblicata sul BergamoPost e ha dato vita a un libro, “L’onorevole mononeuronico”, dove Belotti condivide esperienze e aneddoti dei suoi anni a Roma, fino alla conclusione della legislatura.

Nel libro, composto da 224 pagine e 66 capitoli, l’ex onorevole affronta le sue avventure politiche con uno stile irriverente, pur mantenendo il rispetto per le istituzioni. Belotti sottolinea con orgoglio la sua presenza in aula e l’impegno nel firmare progetti di legge e presentare interrogazioni.

Recentemente, ha presentato il libro in ex chiesa di San Sisto a Colognola e si prevede che ci saranno ulteriori eventi. La sua opera non solo racconta la politica, ma invita anche a riflettere che, pur essendo un tema serio, può essere affrontato con un sorriso.

