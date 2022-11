Daniele al GF Vip svela le cause del ricovero in ospedale

Domenica notte Daniele Dal Moro non è stato bene e la produzione del GF Vip pare abbia fatto arrivare anche un’ambulanza che avrebbe subito portato il ragazzo in ospedale: “Mi hanno ricoverato d’urgenza in ospedale e sono andato in ambulanza. Non posso parlarne ma è stata una notte brutta, sono andato a letto alle nove e mezza del mattino“. Diversi gieffini hanno chiesto al veneto cosa è successo di preciso, ma lui è stato vago ed ha spiegato di non poter dire nulla. Nonostante tutto sembra che Daniele abbia fatto capire a Edoardo Donnamaria di aver avuto un attacco di panico. In realtà questa non dovrebbe essere una sorpresa, perché al Grande Fratello di Barbara d’Urso Dal Moro confessò in più occasioni ai compagni di soffrire di attacchi di panico e ansia.

Nel 2019 il bel veronese è stato ricoverato per un calo di pressione dovuto allo stress: “Ragazzi sto bene di salute. Sono andato ad allenarmi e ho avuto un calo di pressione dovuto principalmente allo stress, ma anche agli allenamenti, alle poche ore di sonno, al nervoso, ecc. Non sto molto bene in questo periodo. Ma niente di grave c’è tanta gente che sta molto peggio di me e non si lamenta. Voglio solo andare a casa mia. Se mi dimettono vi aggiorno e mi faccio vivo promesso!”

Daniele parla dei suoi ricoveri: “A 22 anni i primi attacchi di panico”.

“Sono stato ricoverato varie volte in ospedale. Durante il periodo della Medie iniziano i problemi veri, più passava l’età e più pensavo di essere grande e ho preso strade sbagliate. Ho avuto compagnie sbagliate, droga, alcol. Dai 14 anni ho iniziato a usare le droghe, poi a 22 anni sono iniziati gli attacchi di panico, di adrenalina e lì la mia vita si è fermata. Questo problema che ho la consapevolezza che colpisce tante persone, ti toglie la vita, non sei più neanche in grado di relazionarti con i tuoi genitori. Sono stato ricoverato 100 volte nei primi sei mesi. Non avevo controllo, pensavo tutte le volte di morire. Avevo paura di morire tutti i giorni per diversi anni”.

Foto: Endemol Shine Italy